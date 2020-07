Cronaca



Assolti perché il fatto non sussiste: clamorosa sentenza in meno di mezz’ora per Cappato e Welby

lunedì, 27 luglio 2020, 19:50

di vinicia tesconi

Si temeva una camera di consiglio di alcune ore e invece la corte d’assise guidata dal giudice Ermanno De Mattia in circa mezz’ora ha emesso il verdetto nel processo contro Marco Cappato e Mina Welby: assoluzione perché il fatto non sussiste.

Accolte tutte le istanze avanzate dalle difese che avevano appunto chiesto il riconoscimento della mancanza di sussistenza del reato. Cinque ore di udienza con gli interventi prima del pubblico ministero Marco Mansi che aveva chiesto il minimo della pena, tre anni e quattro mesi, per i due imputati, e poi le arringhe degli avvocati della difese alle quali, in conclusione dell’udienza si è aggiunto l’intervento finale di Marco Cappato che ha voluto precisare alcuni punti contestati dall’accusa: “E’ innegabile che l’aiuto che abbiamo fornito Davide Trentini sia stato determinante per l’esito finale della sua vicenda. Riguardo alla non prospettazione da parte mia e di Mina Welby della possibilità di interrompere le terapie che tenevano in vita Davide e passare alla sedazione profonda, non è stato fatto, come invece abbiamo fatto per dj Fabo, perché non siamo riusciti a garantire quel tipo di assistenza medica e perché la legge sull’interruzione delle terapie non esisteva ancora. Abbiamo aiutato Trentini non in base alla presunzione del nostro diritto a farlo o no ma perché lo sentivamo come dovere morale. Siamo andati dai carabinieri di Massa non per definirci colpevoli o innocenti ma per raccontare con precisione ciò che avevamo ritenuto di dovere di fare e che rifaremo bello stesso modo e stessi termini. Da allora decine persone sono andate in Svizzera per praticare l’eutanasia e lo stato italiano è stato informato di ogni caso senza che, tuttavia, si siano aperti procedimenti giudiziari a carico di chi li ha aiutati. Ci domandiamo dunque se la libertà di andare in Svizzera per scegliere l’eutanasia dipenda solo dal fatto di avere i soldi sufficienti per farlo e dalla condizione di trasportabilità del malato e non dal requisito soggettivo della sofferenza infinita di una persona nell’ambito di una malattia ovviamente irreversibile.”. La risposta è arrivata senza molti indugi: no.