Avvicendamento di dirigenti in questura e al commissariato di Carrara

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 8 luglio 2020, 20:05

Lo conoscevano tutti a Torano dove è stato una delle colonne portanti del comitato Pro Torano e dell’organizzazione della manifestazione Torano Notte e Giorno, ma lo conoscevano tutti anche a Carrara ed entrambi i luoghi hanno accolto attoniti la notizia della sua scomparsa avvenuta oggi nel pomeriggio

mercoledì, 8 luglio 2020, 19:43

L’ossessione per la droga, la ricchezza esibita e la capacità di mentire spudoratamente sulla sua identità: il ritratto di Don Euro fatto dai suoi principali accusatori

mercoledì, 8 luglio 2020, 10:38

La protesta portata sotto il comune di Carrara durante il consiglio comunale che aveva all’ordine del giorno il nuovo regolamento degli agri marmiferi non è riuscita ad impedirne l’approvazione ma ha portato ugualmente molti riscontri positivi. Questa è l’analisi fatta dall’associazione ambientalista Athamanta

mercoledì, 8 luglio 2020, 10:31

Un nuovo progetto volto a rimediare il degrado e ripulire zone che necessitano di essere riqualificate. E’ la nuova sfida di Confimpresa Master Formazione Massa Carrara, che ha iniziato ieri con un punto nevralgico della città: la pulizia della galleria Leonardo Da Vinci

martedì, 7 luglio 2020, 17:29

Si è tenuto ieri il primo tavolo di lavoro, convocato dall’amministrazione comunale, avente ad oggetto le procedure di rientro a scuola, resosi necessario per confrontare la realtà scolastica del nostro territorio con quelle che sono le scarne linee guida fornite dal Ministero per il rientro in classe degli studenti previsto...

martedì, 7 luglio 2020, 15:18

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) dal 29 giugno al 6 luglio 2020 si erano registrati 5 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza (in tutte le Zone non citate non ci sono stati nuovi casi positivi)