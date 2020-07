Cronaca



Cambi al vertice del Radiomobile e della stazione di Marina di Carrara

giovedì, 2 luglio 2020, 14:56

Il Maresciallo Maggiore Tino Nigro, 52 anni, originario di Livorno, è andato ad occupare l’incarico di comando al Radiomobile di Carrara, che già da qualche mese era stato lasciato libero dal Maresciallo Capo Pasquale Messina per raggiunti limiti d’età.



Sposato e padre di cinque figli, si è arruolato come allievo carabiniere nel 1987, poi al termine del corso a Campobasso, ha frequentato per i successivi due anni la Scuola Sottufficiali di Firenze, quindi è stato destinato con il grado di Maresciallo in Lombardia. Dopo i primi incarichi come sottordine in Provincia di Cremona, ha comandato prima la Stazione di Leno e poi quella di Gambara, entrambe in Provincia di Brescia, poi è stato trasferito al Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati. In quel periodo, ha conseguito molti successi investigativi sul fronte della lotta alla criminalità comune, infatti ha partecipato ad importanti operazioni di servizio culminate con l’identificazione degli autori di rapine, di furti e spaccio di droga, nonché di gravi fatti di sangue, fra cui l’indagine per l’efferato omicidio di una 81enne trovata morta nell’Aprile del 2012 nella sua villetta a Vermicino, che si è conclusa l’anno successivo con l’arresto dei responsabili. Nel 2016 è stato trasferito al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Massa, dove negli ultimi quattro anni di servizio ha fornito il suo contributo nello svolgimento di numerose operazioni alcune delle quali particolarmente complesse, come ad esempio l’indagine riguardante i tentativi di corruzione e frode in opere pubbliche da parte di un imprenditore della Lunigiana che seminava “mazzette” per evitare i controlli sull’esecuzione di lavori stradali, con danni per l’ANAS di decine di migliaia di Euro. L’incarico che adesso è stato affidato al Maresciallo Nigro è molto delicato, visto che il Nucleo Radiomobile è una pedina fondamentale dello strumento operativo dell’Arma, infatti i Carabinieri che prestano servizio in questo Reparto assicurano con le loro pattuglie (le “gazzelle”) il controllo del territorio 24 ore su 24, garantendo il pronto intervento per ogni emergenza con estrema rapidità e prontezza in tutto il territorio di Carrara.



Contestualmente, c’è stato un cambio anche al vertice della Stazione Carabinieri di Marina di Carrara dove al posto del Luogotenente Antonio Vita Carino, trasferito a Lucca perché promosso al grado superiore di Sottotenente, è arrivato il Maresciallo Maggiore Andrea Esposito, prossimo alla nomina a Luogotenente.



Il nuovo comandante, 42 anni, anche lui originario di Livorno come il collega Nigro, ha frequentato il corso sottufficiali dall’anno 1998 al 2000 e poi è stato trasferito in Piemonte, dove ha prestato servizio come sottordine presso le Stazioni Carabinieri di Alpignano, di Rivoli e di Grugnasco, sotto il Provinciale di Torino. Laureato in scienze dell'educazione e della formazione con due master in scienze giuridiche e studi giuridici comparati, dal 2007 al 2012 ha comandato la Stazione di Ronco Canavese, in Val Soana, facendosi apprezzare per la serietà, il buon senso e la costante disponibilità verso la popolazione. Lasciato il Piemonte è approdato in Toscana, dove ha prima comandato la Stazione Carabinieri di Campo Tizzoro in Provincia di Pistoia e poi, negli ultimi tre anni, Esposito ha diretto la Stazione Carabinieri di Grassina alle porte di Firenze, dove è sempre stato molto attento alle problematiche legate al controllo del territorio, distinguendosi per brillanti operazioni in tema di contrasto ai reati predatori che sono quelli più odiosi per la popolazione. Anche in virtù del suo curriculum di tutto rispetto, gli è stato assegnato il delicato incarico di Comandante della stazione di Marina di Carrara che ha competenza su un territorio a forte vocazione turistica, perciò soprattutto nei mesi estivi è necessario elevare il livello di sicurezza.



Per i due sottufficiali neo-trasferiti, che sono stati accolti dal Comandante della Compagnia di Carrara, il Maggiore Cristiano Marella, questo primo periodo di servizio coincidente con l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, è stato subito un banco di prova molto impegnativo che però è servito ad entrambi per conoscere e approfondire la realtà del territorio.