Cronaca



“Ciao Tilduccia”: il ricordo di Tilde Ragaglini a un anno dalla scomparsa

giovedì, 9 luglio 2020, 10:22

di sara sanguinetti

E' passato già un anno ormai dalla scomparsa di una delle figure più brillanti e grintose del panorama di Carrara: nella notte del 9 Luglio 2019 si è spenta all'età di 69 anni, Tilde Ragaglini. Una donna dotata di una forte personalità, nota ed apprezzata sia ad Avenza, suo paese natale, sia nella sua amata Carrara, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita. Incontrando le persone che hanno avuto occasione di conoscerla è quasi del tutto impossibile non imbattersi in un dolce ricordo o in una storiella divertente che l'hanno vista protagonista nella quotidianità dei suoi giorni, aneddoti curiosi che evidenziano la sua carica coraggiosa e spontanea. Attraverso le testimonianze di amici e conoscenti riaffiora subito la magia della sua forza d'animo, la sua genuinità e la sua ineguagliabile ironia. Una donna che non si è mai fermata alle sole "didascalie" della vita, ma ne ha perseguito valori e affetti cercando in essi quasi come un monito, la più estrema autenticità, che era parte integrante delle sue azioni. Appassionata di politica e di questioni sociali, fin da giovanissima si è battuta più volte, spesso in prima persona, per difendere i diritti della gente comune a lei vicina, sottolineando, specialmente nel suo ultimo periodo, le avversità presenti nelle realtà meno agiate, a difesa delle categorie più in difficoltà a livello economico e di salute. Fin da ragazza, si è sempre ritenuta vicina agli ambienti del Partito Comunista Italiano, rispecchiandosi negli ideali di Enrico Berlinguer, ideali che ha mantenuto costanti, nonostante i cambiamenti politici susseguitesi negli anni, e che, fra delusioni e ripensamenti, sono rimasti comunque fortemente impressi nel suo cuore rosso puro. Il suo fisico resistente e il suo temperamento forte le hanno permesso di intraprendere diversi mestieri che le hanno richiesto grandi sacrifici dedicati esclusivamente alla famiglia, per lei sempre al primo posto su tutto, ai figli e al marito, grande amore di tutta la vita con il quale ha condiviso la gioia dei figli e poi dei nipoti. Nel suo percorso lavorativo si sono susseguiti anche forti legami d'amicizia che con il tempo sono diventati una seconda famiglia e un punto d'appoggio anche nelle difficoltà più grandi. Il suo carattere socievole e disponibile le ha permesso di confrontarsi anche con i ragazzi più giovani della sua città, con cui amava passare il tempo, rispecchiandosi in loro e ritrovando il piacere di sentirsi da sempre "eterna ragazza". Non a caso per questo, il suo ricordo è vivo negli occhi di tutti. La sua vita, intensa e ricca di rapporti, è stata anche segnata dalle dure battaglie contro il male implacabile che a più riprese è tornato a presentarsi con un carico sempre più grande di dolore da sopportare. La sua ultima battaglia, durata due anni, ha inciso in maniera rapida sul suo fisico già provato dandole la consapevolezza, pur tra gli alti e bassi della malattia, di essere vicina alla fine. Ma, nonostante le condizioni e la criticità della situazione ormai nota, il suo sorriso non è mai mancato assieme alla sua gentilezza nei confronti di chi fino all'ultimo l'ha assistita e le è stato vicino porgendole aiuto e conforto.

"E' un anno che non ci sei più fisicamente, anche se ti sento presente. So che mi sei vicina come lo sei sempre stata dandomi spesso saggi consigli, ascoltandomi e facendomi sempre sentire protetta dall'affetto sincero che nutrivi nei miei confronti. Sei riuscita a farmi sentire sempre importante anche quando a volte cedevo alla tristezza e allo sconforto. Mancano le nostre cene, le nostre passeggiate a Marinella, e la nostra panchina di fronte al mare dove ci scambiavamo le nostre sensazioni. Ho sempre ammirato il tuo modo di affrontare la vita che non ti è stata benevola, piena di sacrifici mai riconosciuti. Ho sempre pensato che nella vita potevi aspirare a molto di più per la tua intelligenza, il lato ironico e il tuo senso pratico delle cose. Ti vorrò sempre bene.".E’ il ricordo di Anna, l’amica-sorella.

Forse alle volte le parole diventano strumenti quasi del tutto superflui per ricordare anime così nobili, persone che dopo vite di sacrifici meriterebbero solo dei lieto fine senza dolore, ma spesso non potendo cambiare il corso delle cose, nella nostra consapevole frustrazione non ci resta che perserverare nella bellezza di quel ricordo che rimane vivo dentro e va oltre qualsiasi forma di male, e oltre la morte stessa, tanto da renderci semplicemente immortali. Come resterai tu per sempre nei nostri cuori.

Ciao Tilduccia.

Sara, Anna, Nicola e Pino.