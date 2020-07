Con la moto contro un muro, muore centauro

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 31 luglio 2020, 19:31

La cerimonia di consegna alla presenza dei cittadini col taglio del nastro. Anche la show girl Annalisa Minetti tra i sostenitori. Per l’Azienda Speciale Regina Elena disponibile un fiat Doblò attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili

giovedì, 30 luglio 2020, 19:59

Il covid ha fermato le iniziative del Volto della Speranza, ma non l’attività a supporto dei malati oncologici: l’appello della presidente Roberta Crudeli per donare il cinque per mille

giovedì, 30 luglio 2020, 19:49

Gli investigatori del commissariato di Carrara sono riusciti a individuare gli autori della truffa, commessa lo scorso mese di ottobre, ai danni di un’anziana signora mentre era intenta a prelevare una somma di denaro allo sportello ATM di un istituto bancario della città

giovedì, 30 luglio 2020, 11:51

Controlli mirati ad alcuni locali pubblici, uno dei quali, in Piazza De Andrè in località Cinquale, è stato sanzionato per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:36

La 27 enne originaria del Marocco, non in regola sul territorio nazionale, è stata denunciata per lesioni aggravate e per soggiorno illegale nel territorio dello Stato

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:17

La brillante esposizione del dottor Alberto Conti è stata l'occasione per fare il punto sull'impiego dell'ecografo polmonare donato all'Ospedale Apuano nei mesi scorsi