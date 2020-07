Cronaca



Con-Vivere 2020: l’edizione più difficile del Festival è quasi tutta pronta

lunedì, 13 luglio 2020, 15:57

di vinicia tesconi

Mancano gli ultimi dettagli ma il programma c’è, gli ospiti eccellenti ci sono, il tema, che più azzeccato non si può, c’era già da prima dell’infausto 2020, e l’incredibile macchina organizzativa del Festival più importante della stagione culturale di Carrara c’è e viaggia a pieno regime. Questo lo stato dell’arte del percorso di Con – Vivere 2020 descritto nella presentazione del programma che si è tenuta stamani a Palazzo Binelli alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e del comitato per il festival.

Ad introdurre tutti gli ospiti è stato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Enrico Isoppi che ha spiegato. “Questa sarà una partecipazione diversa dalle solite perché si tiene nella sede della Fondazione e non a Firenze come avveniva di solito, per le ragioni di sicurezza sanitaria imposte dalla pandemia. In rappresentanza delle regione che comunque è molto attenta e vicina al Festival Con-vivere ci sono i due consiglieri regionali originari della provincia: Giacomo Bugliani e Giacomo Giannarelli. Solo due mesi fa sembrava impossibile anche solo pensare di fare Con-vivere e invece, la mutata situazione locale e italiana e la determinazione delle menti organizzative del festival hanno fatto in modo che non solo si potesse pensare a fare il festival ma che fosse assolutamente doveroso farlo. Questa è un’edizione molto difficile sia perché è la prima senza il direttore scientifico storico, Remo Bodei, sia per l’emergenza sanitaria che ha segnato tutto il mondo. Il tema dei diritti, scelto già alla fine della scorsa edizione è un tema molto affascinante perché varia nel tempo, nella storia, nell’arco della stessa vita delle persone finendo spesso a confliggere con diritti di altre categorie. Tema estremamente complesso non a caso affidato alla direzione scientifica della professoressa Chiara Saraceno, sociologa di fama internazionale che ha dedicato gran parte dei suoi studi alle disuguaglianze di ogni genere. ” Isoppi ha voluto ringraziare gli sponsor che da sempre sostengono la manifestazione che hanno garantito il loro supporto anche nelle diffioltà causate dall’emergenza sanitaria e tutti i rappresentanti del comitato del festival:il presidente Sergio Chericoni, l’assessore Federica Forti per il comune di Carrara, Bernarda Franchi per l’associazione Industriali, Giorgio Bianchini per la Camera di Commercio di Carrara e Luciano Massari per l’Accademia di Belle Arti per l’entusiasmo con cui hanno affrontato le molte difficoltà dell’organizzazione del festival.

“ La cultura deve essere il motore della ripartenza turistica e commerciale della città – ha detto l’assessore Forti – per questo la scelta di fare Con-vivere anche nonostante le molte difficoltà causate dall’emergenza sanitaria merita i complimenti di tutta l’amministrazione. Con-vivere sarà una rinascita nel nome della cultura e una nuova sfida a rinnovare la fiducia nella bellezza della città.”.

La Camera di Commercio di Carrara, da sempre partner di Con-vivere, ha avuto il merito di spingere l’organizzazione a un confronto con tutte le associazioni di categoria per valutare l’eventualità di fare o meno il festival – confronto dal quale è uscito un sì unanime a Con-vivere. Così Giorgio Bianchini: “ La Camera di Commercio, da subito ha cercato di trovare modo di coordinarsi con tutti gli enti e spingere a realizzare il festival. Abbiamo molte pressioni dal mondo del commercio e del turismo che sono stati messi a dura prova dalla pandemia. Con-vivere è un evento importantissimo per la città e la sua realizzazione è un segno tangibile di inizio di uscita dal tunnel.”.

Bernarda Franchi ha ricordato il grande impegno della fondazione marmo a sostegno dell’ospedale per fronteggiare l’emergenza coronavirus ed ha ribadito l’importanza, per la Fondazione Marmo, di supportare anche il festival Con-vivere: “Nei primi giorni in cui siamo stati travolti dall’emergenza sanitaria, la nostra fondazione, che è giovane, nata da pochi anni, ha aperto una sottoscrizione presso gli industriali del marmo ma anche i semplici cittadini, che ha raccolto in pochissimo tempo un ingente somma di denaro utilizzata per presidi sanitari di ogni genere. Nel periodo successivo abbiamo cercato di fornire aiuto a tutte le famiglie in difficoltà dopo il lockdown e adesso diamo il nostro sostegno al festival Con-vivere perché siamo convinti che la città abbia bisogno di questo. Il festival è un segnale forte di ripresa perché è un evento ormai amato e apprezzato da tutti, anche fuori da qui e fuori dall’Italia. Crediamo che Carrara debba ripartire proprio da qui.”

Quasi una lezione di sociologia l’intervento della professoressa Chiara Saraceno che ha annunciato i principali ospiti e le principali tematiche che verranno affrontate: “E’ un onore e una sfida per me raccogliere il testimone del professor Bodei che era anche un mio amico. Il tema era stato scelto prima dell’epidemia e di certo non immaginavamo quanto sarebbe stato centrale proprio alla luce di ciò che è successo. Mai come adesso ci siamo accorti dell’importanza e della fragilità dei diritti e della loro tensione gli uni con gli altri. abbiamo dovuto barattare il diritto alla mobilità con il dovere della protezione nostra e altrui. Abbiamo discusso su chi tentare di salvare nei casi estremi se le condizioni fossero peggiorate. Molti diritti sono stati lesi nel periodo dell’emergenza sanitaria come il diritto al reddito di molte persone che come conseguenza ha avuto un aumento di povertà grave con persone che mai avrebbero pensato di trovarsi in difficoltà. Alcuni diritti fondamentli sono stati lesi da decisioni necessarie che comunque non hanno colpito tutti nello stesso modo: non è vero che eravamo tutti uguali davanti alla pandemia. Abbiamo leso gravemente i diritti dei bambini e degli adolescenti sia sulla libertà sia sulla scuola, con conseguenze pesanti sul lungo periodo. I diritti, oltre ad essere storici, non sono mai compiuti totalmente: alcuni non si erano mai pensati e poi sono stati scoperti dopo. I diritti non hanno vita autonoma ma stanno dentro rapporti di potere e alle relazioni. E’ un tema molto problematico e tutti i relatori che abbiamo chiamato dovranno fare i conti con ciò che è successo. “. A chiudere la presentazione Emanuela Mazzi direttrice del Festival ha ricordato le novità tecniche della manifestazione: “ E’ una prova molto impegnativa nella quale abbiamo dovuto tenere conto sia della normativa anti contagio sia degli aspetti che contraddistinguono il festival il cui principio fondande, il convivere appunto, è esattamente il contrario del distanziamento sociale richiesto dalle leggi post emergenza. Sarà necessario anche l’aiuto del pubblico perché per ogni evento bisognerà prenotarsi gratuitamente sul sito del festival che è stato rinnovato e sarà pronto per le prenotazioni dal 20 luglio. L’andamento delle richieste ci permetterà di valutare eventuali repliche in caso di overbooking. Lo stesso sistema di prenotazione sarà attivo anche per gli eventi che anticipano il festival ed è già aperto per la conferenza del 31 luglio del dottor Stefano Celi sulle emozioni. Per accedere agli eventi bisognerà esibire il QR code anche con il telefono. Sono rimaste le location storiche del festivalcome palazzo Binelli, il cinema Garibaldi, Via del Plebisicito e la Camera di Commercio e la novità di quest’anno sarà la possibilità di seguire le dirette degli eventi sia sul sito sia in alcuni locali del centro che si sono convenzionati. Non ci saranno più gli studenti come volontari per le informazioni del festival ma per garantire la loro partecipazione sarà riservata una serie di posti in platea per le loro prenotazioni.”.