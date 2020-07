Cronaca



Continua la battaglia contro il deturpamento delle Apuane

mercoledì, 8 luglio 2020, 10:38

La protesta portata sotto il comune di Carrara durante il consiglio comunale che aveva all’ordine del giorno il nuovo regolamento degli agri marmiferi non è riuscita ad impedirne l’approvazione ma ha portato ugualmente molti riscontri positivi. Questa è l’analisi fatta dall’associazione ambientalista Athamanta, nata in difesa del patrimonio botanico e faunistico delle Apuane, organizzatrice del presidio di protesta del 2 luglio, che si è detta però molto soddisfatta dalla risposta della gente e dei contributi portati da tutti i partecipanti.

“Dopo il lungo percorso di confronto – hanno detto da Athamanta - che prosegue fin dalla due giorni di febbraio insieme alle realtà organizzate del territorio e moltissimi cittadini, abbiamo promosso una piazza unita sul tema della tutela del territorio, dell’ambiente e della salute, contro le consolidate pratiche dell’estrattivismo predatorio del territorio e artefice di macerie e degrado ambientale.” L’approvazione del regolamento, per il gruppo di Athamanta, ha confermato l’esistenza di un sistema che in nome del profitto di pochissimi sta distruggendo la comunità di oggi e di domani ed anche la mancanza totale di ascolto da parte dell’amministrazioni nei confronti delle proteste ma anche delle proposte dalle varie associazioni ambientalistiche. “Molti gli interventi durante il presidio di protesta – hanno spiegato da Athamanta –che hanno portato contributi preziosi sui diversi aspetti inevitabilmente interrelati. Dalla tutela del pianeta e l’urgenza di un'inversione di rotta per proteggere la terra che abitiamo dei rappresentanti di Fridays For Future Massa, Carrara e Pisa a Legambiente Carrara che ha ribadito la profonda delusione per il disinteresse mostrato dalle istituzioni per i numerosissimi interventi e osservazioni che la stessa associazione ha prodotto sul tema marmo e sottoposto all’amministrazione carrarese sulle insufficienze del nuovo regolamento. Il Circolo Anarchico Gogliardo Fiaschi ha affermato che “l’unico futuro possibile è un futuro senza cave e senza distruzione in cui la giustizia sociale sia al centro della prospettiva”. Il Grig ha insistito “sulla necessità di proteggere l’intero ecosistema apuano di cui fanno parte le comunità insieme agli endemismi di flora e fauna”. TAM Cai e Associazione 31 Settembre hanno ribadito che il profitto è diventato motore della distruzione e che è necessario combattere gli interessi ad esso legati rimettendo al centro le persone, le comunità e il bene comune. L’Associazione per i Diritti dei Cittadini (ADiC Toscana) ha segnalato il paradosso che vede i cittadini costretti a pagare una tassa aggiuntiva per la depurazione delle acque che regolarmente vengono inquinate per una carenza di interventi preventivi. E infine Casa Rossa si è soffermata sulla necessità di contrapporre i nostri corpi e le nostre voci alla brutalità delle lobby e dei padroni del marmo.”.

“La tutela delle sorgenti – hanno concluso da Athamanta - e delle preziosissime riserve d’acqua delle nostre montagne; la sicurezza dell’assetto idrogeologico del territorio e dei bacini e quindi delle persone, della nostra salute e della nostra vita; e molti altri interventi che hanno ricordato che le decisioni sul territorio e sui beni comuni riguardano tutti e tutte noi. Decine di contributi di cui non una virgola deve essere ignorata. Se fino a ieri abbiamo offerto occasioni di incontro, confronto e produzione intellettuale, politica e culturale da ora si è aperto anche lo spazio in cui accogliere, costruire e condividere le pratiche che coinvolgono i nostri corpi, determinati, solidali e inarrestabili, contro la piaga sistemica che devasta le Alpi Apuane e contro chi ne trae insostenibile profitto”.

Athamanta invita a partecipare all’Assemblea Pubblica che si terrà giovedì 9 luglio al parco della Padula dalle 18:30.