Cronaca



Continuano i controlli della polizia: un arresto, una denuncia e varie segnalazioni

giovedì, 23 luglio 2020, 13:48

La polizia ha intensificato i controlli nella città di Massa, rinforzando il dispositivo di controllo del territorio con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana. Le pattuglie impegnate a contrastare ogni forma di illegalità, specie in quei contesti caratterizzati da una consistente presenza di persone, hanno eseguito controlli mirati lungo il litorale di Marina di Massa e Cinquale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, la squadra volante ha arrestato un 28 enne di nazionalità marocchina per tentato furto aggravato ai danni di un supermercato in centro città. L’uomo è stato notato da un addetto alla vigilanza mentre occultava all’interno della sua tracolla alcune merci prelevate dal reparto di elettronica, dopo averne danneggiato i dispositivi antitaccheggio. Gli operatori, giunti sul posto, lo arrestavano in flagranza di reato.

Un altro giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, poiché alla vista della pattuglia della volante tentava invano di sottrarsi al controllo, spintonando e insultando gli agenti che stavano procedendo all’identificazione.

Sul fronte del contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, sono state fermate tre persone, un 42 enne massese, in possesso di una dose di cocaina, un 35 enne e un 27 enne, trovati entrambi in possesso di marijuana. Per questi ultimi è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida, poiché entrambi alla guida delle proprie autovetture.

L’attività di prevenzione e controllo del territorio proseguirà per tutto il periodo estivo.