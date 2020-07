Controlli della polizia in ambito movida: denunce e sequestri

Altri articoli in Cronaca

domenica, 19 luglio 2020, 15:06

White Carrara Downtown incanta e piace. Il festival diffuso dedicato al marmo si conferma l'appuntamento principale dell'estate

domenica, 19 luglio 2020, 10:09

Tante persone in giro per il centro storico, sold out anche sul doppio e triplo turno in ristoranti e locali, presenze al completo ad assistere agli eventi in programma nella serata inaugurale: la terza edizione della White Carrara Downtown, nel tribolatissimo anno del covid, non poteva sperare in una partenza...

sabato, 18 luglio 2020, 20:14

Nella giunta di ieri, La Regione Liguria ha approvato il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema del Mar Ligure Orientale. Si tratta del documento chiave che costituisce, insieme ai Piani regolatori dei singoli porti della Spezia e di Marina di Carrara, il Piano Regolatore di Sistema Portuale

sabato, 18 luglio 2020, 14:24

Nella mattina di giovedì la pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale di Massa ha avvistato nella zona di Fontia, a Carrara, un fumo scuro che si andava allargando, chiaro segnale che si stava sviluppando un incendio di bosco

sabato, 18 luglio 2020, 13:03

Nausicaa Spa ringrazia i molti cittadini di Nazzano, Sant'Antonio, Perticata e Melara che si sono già recati alla sede di viale Zaccagna per ritirare gratuitamente il proprio kit per l'imminente inizio della raccolta differenziata porta a porta

sabato, 18 luglio 2020, 09:41

E’ terminato l’intervento di demolizione dell’ex distributore di carburante E.R.G. Petroli spa sul Lungomare, nei pressi di piazza Bad Kissingen. Un intervento fortemente voluto dall’amministrazione del sindaco Francesco Persiani che ha ripreso in mano un percorso rimasto fermo per oltre dieci anni e restituendo il giusto decoro al lungomare