Coronavirus: autovalutazione del rischio di contagio su Telegram

lunedì, 13 luglio 2020, 19:13

di francesca vatteroni

"DRESS" è un sistema di autovalutazione del rischio e supporto socio-sanitario, sviluppato dal Data Learn Lab, laboratorio multidisciplinare tra l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR e la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio che ha visto anche la collaborazione con l'ordine dei medici di Massa-Carrara, la Federazione italiana Medici Pediatri e dei medici di famiglia.

L'amministrazione comunale di Massa ha aderito appieno e supportato questo sistema innovativo che è stato aperto alla popolazione il 7 maggio 2020. L'obbiettivo è quello di monitorare il rischio individuale di contagio da SARS-Cov-2, la possibile evoluzione in COVID-19 e visualizzare la mappa dei contagi nelle zone limitrofe alla posizione in cui l'utente si è georeferenziato, in base ai dati ufficiali della protezione civile.

Il sistema "DRESS Covid" pensato e strutturato per essere poi riutilizzato anche su altre realtà di salute o emergenze, nasce in fase di pandemia ed è un sistema di medicina partecipativa gratuito. Agisce in maniera anonima attraverso qualsiasi tipo di smartphone o tablet, con l'applicazione di messaggistica Telegram. Si chiede al cittadino di fare da protagonista e di diventare parte attiva dello studio, solamente rispondendo ad una serie di domande sulle proprie condizioni di salute e sulle proprie abitudini. Quello che viene richiesto all'utente è una vera e propria collaborazione. Questa applicazione si è rivelata fondamentale, riuscendo a individuare nei pazienti anche delle malattie croniche cardiovascolari, polmonari o diabete.

Gli utenti ad oggi sono circa 500 in tutta Italia e la dottoressa Michela Franchini dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR ha spiegato quanto sia importante il numero degli utenti che utilizzano l'applicazione perché «quanto più è alto il numero degli utilizzatori tanto più la stima è precisa».

L'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR dichiara l'intenzione di voler portare questo progetto oltre la situazione d'emergenza che sta coinvolgendo il nostro paese, e tra le varie proposte quello di creare un DRESS P.I.N.K per il monitoraggio del rischio di tumore al senso.