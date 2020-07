Cronaca



Dal Comitato per il Festival: “Avanti tutta con Con-vivere 2020”

lunedì, 13 luglio 2020, 15:52

La decisione di realizzare la quindicesima edizione di Con-vivere nonostante le limitazioni dovute alle misure di contenimento dovute al Covid -19 non era affatto scontata, ma il comitato per il Festival ci ha creduto.

“Aver potuto fare questa edizione nonostante le difficoltà del momento è molto significativo – afferma Federica Forti assessore alla cultura del comune di Carrara. In questo modo si garantisce continuità a un progetto importante per la cultura quanto per il settore turistico e commerciale e che ormai fa parte della nostra identità. Un saluto di benvenuto e un ringraziamento particolare alla professoressa Saraceno.”

“Subito dopo lo scoppio dell'emergenza Covid 19 - spiega la Presidente della Fondazione Marmo Onlus Bernarda Franchi - abbiamo lanciato una campagna straordinaria di raccolta fondi che in pochissimi giorni ha oltrepassato la soglia di 1 milione di euro. Abbiamo deciso di usare queste risorse per sostenere prima le strutture sanitarie e sociali di Massa Carrara e della Versilia, poi, le famiglie colpite dalla crisi economica in collaborazione sia con le associazioni di volontariato, come la Caritas e il Cai di Carrara, sia con le istituzioni pubbliche come il Comune di Carrara. Abbiamo però deciso di fare una eccezione per con-vivere perché riteniamo che a Carrara e da Carrara debba e possa venire un segnale per il futuro della nostra comunità. Possiamo ripartire e per riuscirci dobbiamo consentire che la nostra città viva, e che quindi il suo cuore, il centro storico, torni a pulsare. E con-vivere sarà una occasione per dimostrare che ce la faremo. Sarà un bel segnale di forza e coraggio per tutti noi.”

Il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara Luciano Massari non ha dubbi: ““Questa edizione di con-vivere é un segnale importante non solo per il territorio, ma per la cultura in generale, settore fortemente colpito dalla crisi sanitaria ed economica. In questi anni inoltre la collaborazione fra festival e Accademia di Belle Arti è cresciuta e si è tradotta in progetti e iniziative concrete, occasione di reciproco arricchimento, che speriamo di poter proseguire”.

"Siamo veramente felici – ribadisce il Presidente della Camera di Commercio, Dino Sodini, che anche in questo particolarissimo anno la Fondazione abbia deciso di realizzare l'edizione di con-vivere. È un segno alla città ed al territorio che nonostante le difficoltà e le limitazioni un evento così importante si faccia. La Camera nei mesi precedenti si era prodigata perché questo avvenisse, anche per dare un segno di continuità, che altrimenti non sarebbe stato percepito bene. Anche per aiutare le attività economiche che ruotano intorno al "turismo", quelle che in questo periodo di "pandemia" stanno veramente soffrendo, forse più di altre. Bene quindi che con-vivere 2020 si realizzi! La Camera sarà vicino alla Fondazione, insieme a tutti gli Enti pubblici e privati che stanno dando il loro supporto per realizzare un'edizione che sia all'altezza della tradizione della manifestazione”.



Il Comitato per il festival con-vivere é composto assieme alla Fondazione Cr Carrara (che sostiene finanziariamente il festival fin dalla sua prima edizione) da tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione della manifestazione, scelti dall’Ente Capofila fra Enti pubblici, Istituzioni senza scopo di lucro e Istituzioni Culturali Universitarie o Educative del territorio. Tra i suoi compiti anche quello di proporre iniziative ed eventi al Direttore scientifico e di definire gli indirizzi del festival nel coinvolgimento del territorio.

Fanno parte del comitato il Comune di Carrara, l’Accademia di Belle Arti, la Camera di Commercio di Massa Carrara, la Fondazione Marmo.