Cronaca



Estensione porta a porta: dal 10 luglio la consegna dei kit per Nazzano, Sant'Antonio, Perticata e Melara

giovedì, 9 luglio 2020, 15:44

Prosegue la prima fase di estensione della raccolta differenziata porta a porta. Venerdì 10 luglio nella sede di Nausicaa Spa in viale Zaccagna inizierà la distribuzione del kit per i residenti delle zone di Nazzano, Sant'Antonio, Perticata e Melara fino a via Piave. La distribuzione avverrà dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 solo ed esclusivamente per i cittadini convocati tramite lettera per quella giornata. Le missive sono già state inviate. A questa data si aggiungeranno due giornate "bonus", lunedì 13 e lunedì 20 luglio, riservate ai soggetti che non sono riusciti a presentarsi il giorno dell'appuntamento. Nausicaa ricorda ai residenti che il ritiro del kit è consentito all'intestatario della bolletta Tari o, in alternativa, ad altro residente munito di delega.

Ogni kit sarà corredato di guida alla raccolta e calendario con le indicazioni sulle modalità di differenziazione e i giorni in cui esporre i vari mastelli. Sono 3 le tipologie di kit da distribuire:

1) quelli per le utenze commerciali saranno consegnati a domicilio e varieranno a seconda delle esigenze e delle specificità dell'attività interessata. La distribuzione avverrà dal 10 luglio. I titolari delle attività non dovranno fare nulla se non compilare la scheda che verrà loro consegnata per rilevare la tipologia di negozio/esercizio;

2) i kit per le utenze condominiali saranno recapitati direttamente da Nausicaa: per i condomini oltre i 6 appartamenti, 3 bidoni da 240 litri (carta, organico e vetro). Ai soggetti che si recheranno in azienda saranno consegnati: 54 sacchi taggati (uno a settimana per un anno più due di bonus) per il secco da conferire in area condominiale dedicata. L'obiettivo è monitorare il numero dei conferimenti del secco perché al decrescere di questo corrisponde un aumento della differenziata. Quindi, con un comportamento più virtuoso, l'utente in un prossimo futuro, potrà essere premiato anche economicamente attraverso la tariffa puntuale e il conseguente alleggerimento della Tari; 54 sacchi trasparenti con codice univoco per la plastica. L'operatore a seguito del controllo visivo potrà segnalare eventuali conferimenti scorretti grazie all'associazione (codice univoco) tra sacco e utente; infine un mastello da 10 litri a griglia per la raccolta dell'organico;

3) i kit per le utenze singole saranno consegnati ai soggetti residenti in abitazioni singole o in condomini fino a 6 unità abitative e saranno così composti: un mastello da 30 litri per carta; un mastello da 30 litri per vetro; un mastello da 25 litri per organico; un mastello da 30 litri per secco con sistema di misurazione associato all'utente e finalizzato a monitorare gli svuotamenti effettuati. Al decrescere del numero di svuotamenti del secco corrisponde un aumento della differenziata e, di conseguenza, dei benefici anche economici di cui al punto 2; 54 sacchi trasparenti con codice univoco per la plastica.

L'attivazione della raccolta porta a porta per Nazzano, Sant'Antonio, Perticata e Melara (fino a via Piave) è fissata per il 20 luglio. Nei primi giorni di avvio del servizio saranno mantenuti i bidoni della raccolta stradale per consentire ai cittadini di abituarsi al nuovo sistema. Nausicaa ricorda infine che per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.nausicaacarrara.it, seguire la pagina Facebook Nausicaa Spa o chiamare il numero verde 800 015 821.