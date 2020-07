Cronaca



Eutanasia, domani a Massa sentenza processo M.Cappato e M.Welby

domenica, 26 luglio 2020, 12:17

Lunedì 27 luglio, alle 11.30, presso il Tribunale di Massa, in Piazza Alcide de Gasperi, 3, si terrà la sentenza processo M.Cappato e M.Welby. L'aiuto offerto a D.Trentini è punibile? Tre gli scenari. L'evento verrà trasmesso in diretta sul sito di Radio Radicale.

"Il 27 luglio - afferma l'Associazione Luca Coscioni - saranno i giudici del Tribunale di Massa, nell'indifferenza della politica, a decidere se l'aiuto al suicidio assistito offerto a chi come Davide Trentini non dipende da macchinari sia punibile o no.

Sono tre i requisiti certamente posseduti da Davide Trentini (patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili e capacità di intendere e volere), quella che rimane da dimostrare è la quarta condizione prevista. Dopo la rivoluzionaria sentenza della Corte Costituzionale dello scorso settembre, che legalizza l'accesso al suicidio assistito alla presenza di 4 "Criteri oggettivi", la disobbedienza civile di Mina Welby e Marco Cappato - rispettivamente co-presidente e Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni -punta ora alla effettiva affermazione del diritto all'autodeterminazione. Davide Trentini, 53 enne malato di sclerosi multipla da trent'anni, nell'aprile del 2017 decise di metter fine alle insopportabili sofferenze optando per il trasferimento in Svizzera, dove ricorse al suicidio assistito. Per riuscirci contattò Marco Cappato e Mina Welby.



Mina Welby fornì aiuto per completare la documentazione necessaria e lo accompagnò fisicamente, Marco Cappato lo sostenne economicamente, attraverso l'associazione Soccorso Civile di cui fanno parte entrambi insieme a Gustavo Fraticelli. Il giorno dopo Mina Welby e Marco Cappato, si presentarono presso la Stazione dei carabinieri di Massa per autodenunciarsi.

LO STALLO PARLAMENTARE

Nonostante le indicazioni della Consulta, che a seguito della sentenza si rivolse al legislatore sottolineando l'urgenza di una legge sul tema, fino ad ora il Parlamento non ha fatto altro che qualche giornata di audizioni degli esperti, senza nemmeno arrivare alla formazione di un testo base su cui incardinare un dibattito sul tema. Questa sentenza giunge in assenza di legge sulla materia e in presenza di una sentenza della Corte Costituzionale che ancora il diritto all'autodeterminazione alla costituzione e a leggi esistenti rendendo non punibile l'aiuto al suicidio fornito a malati determinate condizioni".