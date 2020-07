Cronaca



In e-bike fino alle cave, tour anche a piedi o in 4x4 per scoprire Carrara

sabato, 11 luglio 2020, 09:45

In e-bike (bicicletta con pedalata assistita) fino alle cave di marmo tra una degustazione di lardo di Colonnata Igp ed una visita al centro storico di Carrara. E per gli appassionati di storia, arte ed architettura ci sono lo speciale Unesco Tour o il tour a piedi individuale nel centro storico di Carrara tra case, palazzi, chiese, marciapiedi, finestre, portali, terrazzi sono stati realizzati col marmo bianco locale.

Il bike tour è una delle novità alla voce "esperienze da fare assolutamente" della quarta edizione di White Carrara Downtown nell'ambito del progetto di promozione turistica e del territorio #DestinazioneCarrara. La partenza, in questo caso, è da Marina di Carrara per un itinerario da circa 30 chilometri.

A piedi, in 4x4 a bordo di potenti Land Rover o appunto in bicicletta, Carrara è una metà tutta da scoprire con partenza dal centro storico ed arrivo sulla cima delle bianche vette delle cave di marmo. Tre le mete ci sono lo spettacolare murales di Kobra alla Cava Gioia e le Cave Museo di Fantiscritti. Il dislivello? Fino a 1000 metri di altezza. Il livello? Dal principianti all'esperto per un'esperienza che può durare da 1 ora e mezzo fino a 5 ore. Non una visita passiva, ma dinamica attraverso e dentro la storia, le testimonianze di cavatori e narratori, i sapori e le curiosità di una città che da mille anni vive di marmo.

Il Festival diffuso promosso da IMM CarraraFiere Spa e dal Comune di Carrara, in programma da sabato 18 a domenica 26 luglio, offre a visitatori ed appassionati una straordinaria occasione per conosce, in totale sicurezza e nel rispetto di tutti i protocolli in materia di Covid-19, la vera anima di Carrara grazie al coinvolgimento di alcune delle associazioni e realtà di incoming più attive sul territorio tra cui Luna&Tours e XXXXXXX. Sono previsti tour individuali e di gruppo. Tutti i pacchetti turistici disponibili sono visibili sul sito www.whitecarraradowntown.it

Le visite guidate sono solo uno dei tanti contenuti di White Carrara Downtown. In agenda, ogni sera, dalle 18.00 in poi, nel cuore della città ci sono installazioni d'arte e performance con le opere, molte monumentali, di decine di artisti italiani e stranieri che spaziano dal classico all'ultra contemporaneo, gallerie e botteghe d'arte aperte, incontri con il Marble Café, che quest'anno si fa agorà itinerante per ospitare presentazioni e reading nelle principali piazze cittadine, ed ancora passeggiate culturali guidate, danza e lirica sulle note delle celebri opere di Puccini fino ai menù a tema proposti dai ristoranti del circuito "Il Marmo è servito". A Carrara si marmo diventa sinfonia. Ogni sera.