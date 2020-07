Cronaca



Incidente in cava: operaio cade e riporta un trauma alla schiena

lunedì, 13 luglio 2020, 15:47

di vinicia tesconi

E’ successo oggi nelle prime ore del pomeriggio: un operaio che era al lavoro in una cava del bacino di Fantiscritti è caduto probabilmente da una bancata ed ha riportato un forte trauma spinale. Per l’uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per velocizzare le operazioni di trasporto in ospedale. Non è ancora stata chiarita la dinamica e le cause dell’incidente.