Insurrezione donne carraresi, cerimonia in tono minore: nemmeno una corona di alloro

martedì, 7 luglio 2020, 13:22

di francesca vatteroni

Questa mattina si è tenuta presso piazza delle Erbe, la cerimonia di commemorazione del 76° anniversario dell’insurrezione del 7 luglio nei pressi della lapide che ricorda l’evento.



Il sindaco De Pasquale ha esordito spiegando le ragioni di una cerimonia particolare: «Ho scelto di fare una cerimonia molto sobria proprio perché in qualche modo voglio ricordare il periodo che stiamo vivendo, ci troviamo oggi davanti ad un nemico diverso. Così come fecero le donne del 7 luglio a Carrara evitando lo sfollamento, oggi ringraziamo tutte quelle donne che hanno lottato negli ospedali e nei centri di cura aiutandoci a superare quest’epidemia che non è ancora finita».



La commissione di Pari Opportunità ha ricordato con un breve testo il ruolo che la nostra città ha avuto durante la seconda guerra mondiale e di come questo particolare evento abbia aperto la strada a molti movimenti femministi: «La ribellione del 7 luglio 1944 è l’affermazione più eclatante dell’identità femminile e della volontà di cambiamento. Queste protagoniste hanno contribuito ad aprire la strada all’entrata delle donne nella società, creando il solco per nuove forme di coscienza»



Presente questa mattina qualche esponente dell’ANPI, tra cui Nando Sanguinanti e Giorgio Mori, che sono intervenuti con le loro testimonianze: «Assistetti io stesso, avevo 22 anni. Vidi coi miei occhi questa esplosione di liberazione. Penso che sia partita proprio da Carrara questa scintilla di cambiamento che rappresentò anche il crollo di tutti i tabù che riguardavano le donne, anche in famiglia. Perché si sono ribellate al nemico ma anche all’interno della società in cui vivevano, in cui venivano trattate come schiave. […] Era successo qualcosa di nuovo, e questo nuovo veniva da quella che era considerata la parte più debole dell’umanità». Queste sono le parole pronunciate a gran voce da Giorgio Mori. Parole apprezzate particolarmente anche dal presidente del Consiglio comunale di Carrara, Michele Palma.



Non sono mancate anche alcune critiche a Francesco de Pasquale. Giuliano Carusi, infatti, ha detto: «Dopo 76 anni non è stata messa nemmeno messa una corona d’alloro, uno schifo, se il problema sono i soldi facciamo noi cittadini una colletta.»

Anche i partecipanti erano pochi, soprattutto pochi giovani. Le cerimonie di commemorazione hanno il potere di richiamare specifiche concettualità etiche oltre che storiche e la presenza giovanile dovrebbe essere fondamentale.

“Purtroppo gli studenti in questa stagione sono tutti al mare e per quest’anno meno gente c’è meglio è, così si evitano i problemi»: queste sono le ultime parole del sindaco prima di allontanarsi dalla piazza.