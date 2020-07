Cronaca



Isola ecologica di cortesia a Marina di Massa

giovedì, 9 luglio 2020, 15:54

Nasce la prima isola ecologica di cortesia realizzata da Asmiu e comune di Massa in via Pisa, a Marina di Massa, grazie anche alla collaborazione di Marilena Conti, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Don Milani, che ha messo a disposizione non solo quello spazio, ma anche altre due aree, per altrettante isole ecologiche, in via Magliano e in via Romana (rispettivamente nel lato sud della Don Milani e della scuola del Bagaglione).

“E’ stato necessario un dialogo con l’istituto e la dirigente, che ringrazio, proprio perché l’area appartiene alla scuola. In questa zona insistevano diversi cassonetti dei rifiuti, noi gli abbiamo dato una sistemazione più decorosa e più utile. L’isola ecologica di cortesia servirà ai tanti turisti, ma dà anche più dignità alla scuola essendo un ambiente coperto, recintato e più pulito” dichiara l’assessore all’Istruzione Nadia Marnica.

L’isola ecologica di cortesia contiene tre cassonetti per la carta, tre per il vetro, tre per il multi materiale, quattro per i rifiuti organici, tre per i Rur (rifiuto urbano residuo), uno per la raccolta di medicinali, due per la raccolta di pile ed uno per gli indumenti. L’area è attrezzata con videocamere di sorveglianza per verificare che non vengano scaricati materiali in modo non regolare o rifiuti ingombranti.

Soddisfatto l’amministratore di Asmiu Lorenzo Porzano: “la nostra è una rivoluzione epocale ed anche se dobbiamo ancora lavorare molto, siamo sulla strada giusta. Abbiamo avviato la raccolta differenziata in molte zone, abbiamo liberato il Lungomare dai cassonetti ed ora apriamo l’isola ecologica di cortesia voluta fortemente dall’assessore all’Ambiente Veronica Ravagli e che con l’apporto del delegato di costa Marco Amorese e dell’assessore Marnica sarà fruibile dalla scuola, ma lo sarà soprattutto per i turisti che abitano nelle seconde case e che, arrivando a Massa o partendo in vari giorni settimanali, più difficilmente riescono a rispettare il calendario della differenziata. È stato elaborato uno studio assieme agli uffici dell’Urbanistica e fatte tutte le verifiche di impatto ambientale”.

Ha voluto prendere parte alla presentazione dell’isola ecologica di cortesia anche il presidente dell’associazione “Proprietari non residenti”, Luciano Angella che si è complimentato per l’iniziativa.