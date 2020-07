Cronaca



Jurassic Park a White Carrara

mercoledì, 22 luglio 2020, 13:45

Dal triceratopo ferito dai bracconieri pianto dal suo cucciolo al pterodattilo coperto di petrolio fino all'acquatico elasmosaurus che affoga tra plastica e reti di pescatori. Non solo marmo, arte, cultura, musica, gallerie ed atelier aperti a White Carrara Downtown. Il festival dedicato al marmo in corso fino a domenica 26 luglio nel centro storico di Carrara è anche un importante veicolo per sensibilizzare l'opinione pubblica su molti dei temi di attualità come la salvaguardia del pianeta, il disboscamento, l'inquinamento dei mari e lo sfruttamento selvaggio. Ne è un esempio il sorprendente percorso tra le sculture preistoriche della giovane paleoartista carrarina Mariaelena Mariotti che all'interno della Chiesa delle Lacrime, lungo la via Carriona, ci obbliga a riflettere sui nostri comportamenti e sul rischio dell'estinzione a cui stiamo andando incontro. Marielena che ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti, da un anno lavora al progetto "Imago". Le sculture, in scala reale, sono realizzate con materiale riciclato.

Nella chiesa, un piccolo gioiello del centro storico, Mariaelena espone alcuni dei suoi dinosauri alle prese con i principali problemi ambientali con cui sono costretti a convivere gli animali di oggi. Un parallelismo efficace e tagliente che arriva dritto al bersaglio. Non possiamo continuare così. Il Jurassic Park di Mariaelena è un bestiario dei comportamenti irrispettosi del genere umano nei confronti della natura e degli animali: un invito a cambiare rotta. Oggi. Subito. "Ho voluto – ha spiegato la Mariotti - far scontrare queste opere di stampo "preistorico" con i problemi ambientali patiti dagli animali di oggi: dal disboscamento al bracconaggio, dall'inquinamento dei mari allo sfruttamento selvaggio. I dinosauri rappresentati, subiscono lo stesso trattamento degli animali contemporanei. I problemi degli animali di oggi sulla carne degli animali di ieri."

La mostra, aperta fino al 26 luglio dalle 21.00 alle 23.30 con ingresso libero, è molto visitata soprattutto dalle famiglie.

Le misure anti-Covid

Indossa la mascherina nei luoghi chiusi, rispetta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, non creare assembramenti, usa sempre il gel igienizzante all'ingresso delle mostre: sono le indicazioni in italiano ed inglese che i visitatori di White Carrara Downtown troveranno lungo il percorso espositivo. Messaggi ricorrenti che saranno ricordati attraverso cartellonistica e sticker a terra realizzata da ImmCarraraFiere Spa. IMM Carrara Fiere ricorda che rispettare le regole significa avere rispetto del prossimo.

White Carrara Downtown by CARRARA² è un evento organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA con il

Patrocinio di Regione Toscana - Partner Istituzionali Comune di Carrara, CCIAA Massa-Carrara, Accademia di Belle Arti di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Nausicaa SpA.

Sponsor: GMC, Franchi Umberto Marmi, Marmi Carrara, Il Fiorino Marmi, Sa.Ge.Van. Marmi.

L'iniziativa è inserita nel progetto Carrara Città Creativa UNESCO

