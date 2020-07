Lavori in difformità alla cava Piastriccioni C. Putamorsi firma l'ordinanza di sospensione

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:34

In apertura dell’incontro il presidente Lorenzetti, ringraziando la sottosegretaria per la disponibilità, ha ripercorso brevemente la situazione del nostro territorio, duramente colpito dal Covid e con grosse difficoltà relativamente all’organizzazione scolastica chiedendo se esistevano dei margini per ovviare al taglio dei docenti e delle classi

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:32

Continua la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni, Unione Nazionale Consumatori e Subito, che scendono in campo per informare i cittadini e offrire strumenti concreti in grado di sviluppare comportamenti virtuosi sul web Massa, 29 giugno 2019 – Quella del 2020 sarà un’estate differente per molti italiani

mercoledì, 1 luglio 2020, 11:31

È la direzione del campeggio "La Quiete" della Partaccia a intervenire per cercare di smuovere una situazione critica che si trascina ormai da molto tempo

martedì, 30 giugno 2020, 14:16

In che misura nei comuni di Massa e di Carrara i mezzi di trasporto pubblico locale sono accessibili alle persone con disabilità? La risposta è contenuta in un rapporto che la Commissione Provinciale delle persone con disabilità consegnerà ai sindaci dei due comuni nel corso di un evento in programma

martedì, 30 giugno 2020, 14:13

Un grande successo a Massa della “Giornata del Buon Samaritano - A voi ci pensiamo noi” organizzata da un gruppo di specialisti volontari e dall’Ugl di Massa Carrara coordinato dal dottor Manolo Costa che si è tenuta nel vasto piazzale della Scuola parificata dei Fratelli delle Scuole Cristiane

martedì, 30 giugno 2020, 14:10

Dal primo luglio cambio alla guida del Rotary Club 'Carrara e Massa'. Matteo Bertucci passa la Campana del Club nelle mani di Gianvincenzo Passeggia