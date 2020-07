Cronaca



Le analisi del sangue? Da oggi anche nelle farmacie di Nausicaa

venerdì, 24 luglio 2020, 18:28

Le analisi del sangue? Da oggi a Carrara si possono effettuare anche in farmacia. Un altro servizio per la salute dei cittadini che si aggiunge ai molti che già forniscono le farmacie comunali di Nausicaa Spa. Si tratta dell'esame effettuato con l'apparecchio di ultima generazione Clini5, uno strumento digitale e innovativo per l'autoanalisi metabolica. Il servizio è molto più semplice delle classiche analisi del sangue e viene effettuato in pochi minuti, referto compreso.

«Il paziente – spiega la dottoressa Simonetta Pucciarelli della farmacia "Del Cavatore" – deve recarsi qui da noi a digiuno, gli viene prelevata una goccia di sangue da un dito che, successivamente, viene trasferita all'interno dell'apparecchio che inizierà a elaborare. L'utente può dunque recarsi a far colazione, terminata la quale può tornare in farmacia e ritirare i risultati».

«Queste analisi – prosegue la farmacista – permettono di effettuare in pochissimo tempo i test glicemia, colesterolo, emoglobina, antiossidanti e altri valori e quindi ci consentono di avere sotto controllo il rischio cardiovascolare. A questo proposito l'utente potrà anche scaricare sul proprio smartphone un'app attraverso la quale potremo rimanere in contatto e segnalargli altre giornate di controllo o la ripetizione di eventuali esami».

«Questa iniziativa – commenta il presidente di Nausicaa, Luca Cimino – conferma quanto le farmacie di Nausicaa stiano al passo coi tempi e forniscano servizi sempre più sofisticati e poco invasivi a favore della salute dei cittadini». Nausicaa ricorda che le farmacie che effettuano il servizio sono la "Cavatore" (con tutti i parametri) e la "Prada", la "Perla" e la "Fiorillo" che invece analizzano i valori di base come mappa lipidica (trigliceridi Ldl e Hdl), colesterolo, glucosio ed emoglobina glicata.