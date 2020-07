Cronaca



Marina di Carrara, la polizia arresta un giovane per violenza e resistenza

domenica, 12 luglio 2020, 22:39

Nella notte tra sabato e domenica, a seguito di un episodio di danneggiamento ad un'auto, è stato individuato un giovane carrarese, classe 2001, responsabile dell'atto vandalico. Gli agenti lo hanno identificato e denunciato, ma il giovane ha reagito colpendo gli operatori con calci e pugni. A questo punto è scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Durante l’episodio altri giovani, amici dell’arrestato, si sono accaniti contro gli agenti della Volante cercando di impedirne l’arresto. Questi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. I due poliziotti hanno subito lesioni e una prognosi di tre giorni.

Gli investigatori procederanno ad analizzare le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza al fine di identificare compiutamente tutti i responsabili. Nel corso di queste attività è fondamentale l’utilizzo delle telecamere, che permette di cristallizzare la scena.

Nella stessa notte, alle ore 03.40, a Marina di Carrara, in via Savonarola, la volante di servizio ha notato un'auto dalla guida instabile che procedeva nel senso di marcia zigzagando. Al controllo alcolemico il giovane carrarese, conducente dell’auto, classe 1989, risultava positivo all’etilometro con un tasso di alcool pari 2.30 g/l. Lo stesso veniva verbalizzato ex art 186 comma 2/B, ritiro della patente e deferimento in stato di libertà con nomina del difensore.