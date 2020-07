Cronaca



Marocchina clandestina e ubriaca aggredisce passante con un coltello: denunciata dalla polizia. Per arrestarla doveva ammazzarlo?

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:36

Nella serata di ieri una donna, in evidente stato di ebbrezza alcolica, dopo essere stata allontanata da un locale di Piazza Betti nel quale stava trascorrendo la serata in compagnia di alcuni amici, minacciava la barista e alcuni passanti che tentavano di difenderla per poi estrarre dalla tasca un coltello e colpire uno di loro alla mano.

La 27 enne originaria del Marocco, non in regola sul territorio nazionale, è stata denunciata per lesioni aggravate e per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Un episodio analogo è avvenuto anche nella serata precedente, quando, in Via Baracchini un 36 enne residente a Carrara, sotto l’effetto di alcool e armato di forbici minacciava i passanti.

L’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e per minacce e le forbici venivano debitamente sequestrate.

Nella stessa via, poco prima, la Volante procedeva al controllo di un 50 enne tedesco che veniva trovato in possesso di una pallina di cellophane contenente mezzo grammo di cocaina. Per tale motivo veniva segnalato alla competente Autorità Amministrativa.