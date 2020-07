Cronaca



Minimo della pena chiesto per Cappato e Welby: agirono con nobili intenti

lunedì, 27 luglio 2020, 20:00

di vinicia tesconi

È cominciato con una lunga sospensione l'ultima udienza del processo a Marco Cappato e Mina Welby, alla sbarra per aver aiutato il massese Davide Trentini ad accedere all'eutanasia in una clinica in Svizzera, dovuta alla richiesta di approfondimenti da parte del pubblico ministero Marco Mansi, sulla perizia relative alle tecniche terapeutiche profondamente invasive a cui era costretto Tarantini nelle ultime fasi della sua vita depositata dalla difesa nel giugno scorso.

Il giudice De Mattia si è ritirato con il collegio della corte d'Assise per decidere se rinviare il processo o procedere con le aringhe finali e dopo oltre un'ora di consulto, il processo è ricominciato. Gli avvocati di Cappato e Welby non avevano fatto opposizione alla richiesta del pubblico ministero, ma avevano sottolineato come in tutto l'excursus del processo erano stati evidenziate e discusse quelle informazioni ribadite nell'ultima perizia presentata dalla difesa.

Il pubblico ministero ha, quindi, fatto la sua richiesta di pena chiedendo il minimo per gli imputati:tre anni e quattro mesi - il massimo avrebbe potuto arrivare fino a dodici anni - ed ha motivato la sua proposta ammettendo che gli imputati hanno agito nell'interesse di Davide Trentini, cioè con nobili intenti. Il pubblico ministero Mansi ha riconosciuto l'esistenza del reato di aiuto al suicidio ma ha riconosciuto l'esistenza di attenuanti che "in coscienza" non ha potuto escludere. Di seguito le arringhe degli avvocati della difesa che hanno ribattuto tutti sulla condizione di massima sofferenza in cui versava il Trentini quando ha preso la decisione di suicidarsi.

L'udienza è ancora in corso. Al termine degli interventi della difesa, la corte d'Assise si riunirà in camera di consiglio per emettere il verdetto. La previsione per la lettura della sentenza è in tarda serata o addirittura nella giornata di domani.