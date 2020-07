Cronaca



Movida estiva, si intensificano i controlli: raffica di denunce nel week-end

giovedì, 9 luglio 2020, 09:42

I carabinieri hanno effettuato durante lo scorso week-end controlli serrati in tutto il territorio, finalizzati alla sicurezza stradale, al contrasto dello spaccio e consumo di droghe ma, soprattutto, per garantire la tranquillità e la sicurezza della popolazione. Sotto la lente d’ingrandimento dei militari dell’Arma è finita soprattutto la zona della movida, per tenere sotto controllo gli eccessi della vita notturna.

Grazie al dispiegamento di oltre venti equipaggi dell’Arma che da sabato mattina all’alba di lunedì si sono avvicendati nel pattugliare tutti il territoriosotto la giurisdizione della compagnia di Carrara, è stato possibile identificare 200 persone e controllare un centinaio di autoveicoli, fra cui molti soggetti con precedenti di polizia. Non sono mancati i controlli e le perquisizioni personali nelle zone maggiormente interessate dalla movida estiva, come sempre molto frequentate, soprattutto nei week end, dai più giovani, dove le pattuglie dell’Arma hanno effettuato ripetuti passaggi per prevenire i comportamenti irresponsabili dei più scalmanati.

Infatti, fra le decine di ragazzi controllati in Via Genova, dove negli ultimi tempi molti abitanti della zona avevano segnalato schiamazzi e rumori molesti, i carabinieri hanno segnalato un 20enne del posto all'autorità amministrativa in quanto trovato in possesso di una dose di cocaina. La stessa sorte è toccata ad una 49enne trovata con quasi due grammi di eroina vicino la stazione di Avenza, mentre un pregiudicato extracomunitario è stato sorpreso con una dose di cocaina a Turigliano.

Sempre in zona movida a Marina di Carrara due equipaggi dell’Arma sono intervenuti sabato sera per sedare una “rissa” che ha visto coinvolti alcuni giovani in stato di ebbrezza per l’eccessivo consumo di alcool. Due di loro, un 15enne ed un 19enne, entrambi del posto, sono stati sanzionati per “ubriachezza” con la multa da 102 euro. Il più giovane dei due fermati, durante il controllo, ha ingiuriato i carabinieri che, a quel punto, lo hanno portato in caserma e ed affidato ai propri genitori. Comunque per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per i minorenni di Genova per “Oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale”.

Sabato pomeriggio, invece, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato una 18enne che si è presentata nel negozio di un parrucchiere del centro storico fingendosi una normale cliente. In realtà, alla prima favorevole occasione la ragazza ha messo le mani nel cassetto del registratore di cassa per asportare le banconote ivi contenute, non riuscendo nell’azione criminosa poiché immediatamente bloccata dal titolare del negozio. Di lì a poco sono arrivati sul posto i carabinieri, che hanno denunciato la 18enne per “furto aggravato”.

I carabinieri, inoltre, hanno intensificato in tutto l’arco del week-end anche i controlli per accertare il rispetto degli obblighi imposti a tutte le persone che si trovano agli arresti domiciliari, comprese quelle sottoposte ad altre misure restrittive alternative al carcere, presenti sul territorio della compagnia di Carrara.

A seguito di tali verifiche, i militari dell’Arma hanno arrestato per “evasione” un pensionato del luogo che aveva violato più volte gli obblighi di permanenza in casa imposti dall’A.G.

Un’altra denuncia, sempre per evasione, è scattata invece per un 40enne originario del Marocco che, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati connessi agli stupefacenti, è stato trovato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile fuori dalla propria abitazione.

Infine, un 50enne originario della Romania che sta scontando con la misura dell’affidamento in prova una condanna per reati in materia di sfruttamento della prostituzione, è stato denunciato per “Minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale” per aver opposto resistenza ai carabinieri del radiomobile che si erano presentati a casa sua, a Marina di Carrara, per verificare l’obbligo di non uscire di notte nonché il divieto di ricevere nell’abitazione persone con precedenti penali.