Muore il grande critico e storico dell'arte Maurizio Calvesi

domenica, 26 luglio 2020, 12:17

Lunedì 27 luglio, alle 11.30, presso il Tribunale di Massa, in Piazza Alcide de Gasperi, 3, si terrà la sentenza processo M.Cappato e M.Welby. L'aiuto offerto a D.Trentini è punibile? Tre gli scenari. L'evento verrà trasmesso in diretta sul sito di Radio Radicale

sabato, 25 luglio 2020, 12:44

Da ieri l’amministrazione comunale del sindaco Francesco Persiani ha riaperto il Parco dei Ciliegi dopo l’accurato intervento di riqualificazione e manutenzione effettuato in questi mesi. In questa fase l’area sarà gestita direttamente dal comune di Massa, ma martedì 28 luglio sarà pubblicato il bando per individuare il soggetto che andrà...

sabato, 25 luglio 2020, 12:42

E' da 250.000 euro il progetto inserito nel piano delle opere 2020-2022 per gli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole e di messa in sicurezza e quest'anno, l'amministrazione comunale investirà risorse anche sulle verifiche tecniche con indagini di vulnerabilità sismica e di verifica dei solai

sabato, 25 luglio 2020, 11:59

Ogni gruppo che si rispetti fa della propria divisa un punto di riferimento nella comunità: una divisa facilmente riconoscibile viene subito collegata a quel gruppo e crea un'identità di insieme

sabato, 25 luglio 2020, 11:45

Stamattina il generale di brigata Massimo Masciulli, comandante della Legione Carabinieri Toscana, ha incontrato alla “Plava” i carabinieri del comando provinciale di Massa Carrara e delle compagnie distaccate di Carrara e Pontremoli

sabato, 25 luglio 2020, 10:40

Si è spento ieri, a 84 anni, Renato Ivanics, detto l’ungherese, un soprannome che affonda le radici in un tempo lontanissimo quando suo padre Giovanni, dall’Ungheria venne a vivere a Carrara, aprendo il negozio da calzolaio e qui trovò moglie e costruì la sua famiglia