Cronaca



Nausicaa: ecco Junker, l'app per facilitare la raccolta differenziata

sabato, 11 luglio 2020, 10:45

Una nuova app per facilitare la raccolta differenziata. È questa la scelta che Nausicaa, in collaborazione con il Comune di Carrara, ha pensato per questa fase di estensione della raccolta porta a porta sulla quasi totalità del territorio comunale. Junker è il nome dell'applicazione, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store (per dispositivi iOS e Android) e aiuterà i cittadini nel riconoscere con un solo click quello che stiamo gettando, spiegando i comportamenti corretti legati alla raccolta differenziata.

«Junker rappresenta un ulteriore passo per potenziare la comunicazione dell'azienda – spiega il presidente Luca Cimino – Quest'applicazione, oltre a favorire la raccolta differenziata, aiutando gli utenti nella separazione dei loro rifiuti, potrà diventare in futuro anche un canale per le segnalazioni, collaborando quindi con Nausicaa nel monitorare il territorio in cui viviamo e quindi intervenendo in nome del decoro. Invitiamo quindi i cittadini ad adoperare i corretti canali per comunicare per l'azienda, così da non disperdere informazioni». Attualmente i canali per raggiungere Nausicaa sono il sito internet (www.nausicaacarrara.it), il centralino (0585 644311) e il Numero Verde 800-015821.

Ma come funziona Junker? Scansionando, per esempio, il codice a barre del prodotto o dell'imballaggio, Junker lo riconosce grazie a un database interno di oltre un milione e mezzo di prodotti e suggerisce dove conferire il prodotto.

L'archivio dei dati è in costante aggiornamento e questo grazie anche al contributo degli utenti: il cittadino, infatti, può trasmettere alla app la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. Uno strumento collaborativo perfettamente in linea con la filosofia delle smart cities.

Junker offrirà inoltre la possibilità all'azienda e al Comune di comunicare direttamente molte altre informazioni: ubicazione dei punti di raccolta, percorsi, calendari del porta a porta, indicazioni per i rifiuti speciali, e quant'altro.

«Con questo strumento – approfondisce l'assessore all'ambiente Sarah Scaletti – andiamo ad agevolare i cittadini nella realizzazione di una corretta differenziata. In una realtà in cui i packaging dei prodotti sono sempre più variegati e compositi, uno strumento di questo tipo rappresenta sicuramente un aiuto in più per orientarsi e per migliorare i comportamenti virtuosi, nell'interesse dell'ambiente»