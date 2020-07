Cronaca



Nubifragio su Carrara: un assaggio d’autunno in mezzo all’estate

venerdì, 24 luglio 2020, 16:55

di vinicia tesconi

Era stato previsto dal meteo della Toscana che già da ieri aveva diramato l’allerta gialla e puntuale è arrivato oggi: un primo aquazzone nella tarda mattinata e poi un vero e proprio nubifragio nel primo pomeriggio.



Il temporale di mezza estate 2020 si è presentato con tutti i crismi: cielo pumbleo e minaccioso, vento forte, sferzate di pioggia a più riprese, tuoni e fulmini. Nonostante un alto tasso di umidità dovuto al caldo degli ultimi giorni, la temperatura è scesa di diversi gradi attestandosi intorno ai 22: una piccola tregua al caldo tipicamente estivo di questi giorni. In alcune zone del territorio comunale di Carrara si sono registrate anche delle brevi grandinate con chicchi di grandi dimensioni.



Le strade di tutta la città nel giro di pochi minuti si sono trasformate in torrenti con disagi e rallentamenti per il traffico ma, per il momento non sono stati segnalati allagamenti né incidenti dovuti al maltempo. Le previsioni parlano di un progressivo miglioramento delle condizioni meteo a partire dalle 16 di oggi per arrivare a domani con il ritorno del sole e il rialzo delle temperature di oltre dieci gradi. Un piccolo assaggio d’autunno che, per fortuna, renderà subito il posto al’estate.

Foto di Cristina Maioglio