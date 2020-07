Cronaca



Parte col pienone White Carrara Downtown: un calcio al Covid

domenica, 19 luglio 2020, 10:09

di vinicia tesconi

Tante persone in giro per il centro storico, sold out anche sul doppio e triplo turno in ristoranti e locali, presenze al completo ad assistere agli eventi in programma nella serata inaugurale: la terza edizione della White Carrara Downtown, nel tribolatissimo anno del covid, non poteva sperare in una partenza migliore. Sicuramente l’essere il primo evento pubblico dopo quasi cinque mesi di assenza totale di manifestazioni ha favorito il successo di questa edizione della WCD che ha dovuto, per legge, rivedere e riorganizzare i propri eventi sulla base delle misure di sicurezza sanitaria.



La gente, specialmente quella locale, ha risposto bene dimostrando quanto grande sia la voglia di tutti di ritornare a quella normalità, data troppo per scontata, e rimessa nella giusta luce dalla pandemia. C’era il piacere di uscire in una calda serata estiva, ieri sera, per le vie della città, di mangiare in uno dei molti tavolini all’aperto dei locali del centro, di incontrare gente, fare due chiacchiere, fare le solite polemiche sulle opere esposte e sul futuro della città, di portare i bambini a passeggiare e giocare tra le installazioni. C’erano tante persone, meno mascherine – specialmente posizionate nel modo corretto – e una gran voglia di dimenticarsi del covid. Alla fine, l’installazione che nei giorni scorsi ha sollevato più polemiche: l’Italia fatta di lenzuola tricolori che dà un calcio alla riproduzione marmorea gigante del virus – realizzata dal carrarese Michele Monfroni - è diventata la più significativa ed emblematica della manifestazione. Sia perché ha richiamato il maggior numero di visitatori, incuriositi dalla querelle sul valore artistico dell’opera , scoppiata sui social nei giorni scorsi, sia perchè ha incarnato perfettamente lo spirito dei partecipanti alla serata inaugurale.



Girando nel circuito ristretto delle vie di Carrara in cui è sviluppata la manifestazione, ieri sera, l’impressione dominante è stata quella che sia cambiato ben poco dall’anno scorso. Grandi compagnie di commensali a lunghe tavolate, crocicchi di persone che si salutano, piccole code in attesa di entrare a visitare le mostre e nemmeno un posto per sedersi a un bar. Tutto come prima: un calcio al covid. Sperando che, col ben noto senso dell’umorismo dimostrato dal virus, non sia lui a restituirlo a noi.