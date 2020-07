Cronaca



Parte il progetto di Confimpresa contro il degrado a Massa

mercoledì, 8 luglio 2020, 10:31

Un nuovo progetto volto a rimediare il degrado e ripulire zone che necessitano di essere riqualificate. E’ la nuova sfida di Confimpresa Master Formazione Massa Carrara, che ha iniziato ieri con un punto nevralgico della città: la pulizia della galleria Leonardo Da Vinci.



“Cercheremo di dare un contributo alla nostra città – ha spiegato il direttore di Confimpresa Master Formazione , Daniele Tarantino -. Intendiamo valorizzare le bellezze che passano sia dal centro che dalle periferie. La galleria Da Vinci segna la partenza di questo progetto ma ci sono altre zone che intendiamo ripulire con l’obiettivo di recuperare la loro immagine. Purtroppo ci sono zone in sofferenza che non devono però sentirsi dimenticate; soprattutto laddove insistono attività commerciali che hanno bisogno di maggior visibilità e attenzione. Un luogo ben curato è sicuramente più appetibile rispetto a un luogo degradato, dove la gente si avvicina con timore. Bisogna lavorare per migliorare l’immagine, trasmettere il messaggio di pulizia e di igiene per far sì che i clienti possano avvicinarsi senza porsi troppi dubbi e interrogativi. Tutta questa operazione sarà a nostre spese. Siamo una squadra di volontari e ci muoveremo in questo senso. Ovviamente siamo pronti a intervenire anche dietro segnalazioni fatte da cittadini residenti, su tutto il territorio comunale, montagna compresa. Molti quartieri di Massa versano in uno stato di continuo degrado. Noi, con questo piccolo gesto, intendiamo rimediare a questo stato di cose sperando si possa migliorare la vita delle imprese e delle famiglie locali”.



Per info 349569926