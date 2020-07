Pesca uno squalo Mako: la guardia costiera interviene a tutela delle specie ittiche protette

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 15 luglio 2020, 16:01

Sarà pubblicato venerdì 17 luglio, il concorso aperto in due gradi per la progettazione del recupero del tracciato della “marmifera”. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di creare un percorso ciclabile e pedonale che all’occasione possa essere utilizzato anche per il passaggio di un treno turistico.

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:00

Grande soddisfazione per i ragazzi e soprattutto per le loro famiglie a Bagnone in Lunigiana (Massa-Carrara) per il ”Summer Camp 2020” organizzato dalla locale Confraternita di Misericordia d’intesa con l’Amministrazione comunale e con la collaborazione della Cooperativa Sigeric edell’Associazione “Donne di Luna”

martedì, 14 luglio 2020, 14:02

La visita sanitaria? Con l'impegnativa del medico e la tessera sanitaria, si prenota in farmacia. È uno dei tanti servizi offerti da Nausicaa presso le farmacie comunali. In tutte le sedi infatti è possibile usufruire del servizio Cup

martedì, 14 luglio 2020, 13:46

Gli uomini del commissariato hanno notificato le conclusioni indagini nei confronti di un uomo di 44 anni, residente nel comune di Massa, per il traffico di sostanza stupefacente, ed in particolare per la cessione di circa 30 grammi di cocaina

lunedì, 13 luglio 2020, 19:13

Coronavirus: autovalutazione del rischio di contagio su Telegram. Applicazione speciale per il monitoraggio del rischio di contagio e il contrasto del virus

lunedì, 13 luglio 2020, 18:22

Gli agenti delle volanti hanno arrestato per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale un 27enne straniero, di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale