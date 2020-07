Cronaca



Pizzicato con la droga durante un controllo

venerdì, 24 luglio 2020, 10:07

Ieri pomeriggio un equipaggio della polizia della questura di Massa Carrara, a seguito di un controllo di routine, ha accertato il possesso, da parte di un cittadino massese di 35 anni, di sette grammi di marijuana per uso personale.

All’uomo è stato immediatamente contestato l’illecito amministrativo e sequestrata la droga. Fermo restando che la detenzione di sostanza stupefacente, a qualsiasi titolo (uso personale o spaccio), è vietata dalla legge, nel caso specifico la detenzione per uso personale di stupefacenti comporta la segnalazione al prefetto della provincia del luogo di residenza del trasgressore e l'attivazione del procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall'art. 75 del D.P.R. 309/90.

Contestualmente, come avviene sempre in questi casi, il personale della sezione Armi ed esplosivi della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha accertato che l’uomo era titolare di porto di fucile per uso sportivo. Pertanto ha proceduto immediatamente al ritiro del porto d’arma e delle armi dallo stesso detenute.