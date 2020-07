Cronaca



Porta a porta attivo anche a Nazzano, Sant'Antonio, Perticata e Melara

mercoledì, 22 luglio 2020, 14:22

Si è conclusa la consegna del kit per la raccolta porta a porta ai cittadini residenti a Nazzano, Sant'Antonio, Perticata e Melara: sabato 25 luglio ultimo bonus day per chi non l'ha ancora ritirato. La raccolta porta a porta è attiva anche a Nazzano, Sant'Antonio, Perticata e Melara, il secondo lotto della campagna di estensione del servizio avviata da Nausicaa Spa a metà giungo dalla zona di Avenza Storica e Battilana.

«Ringrazio i molti cittadini di Nazzano, Sant'Antonio, Perticata e Melara che hanno risposto positivamente alla nostra chiamata. Anche in questo caso, come per il primo lotto, quasi l'80% delle persone convocate si è presentato puntualmente in azienda per il ritiro del kit, dimostrando spirito di collaborazione e attenzione. Il servizio di raccolta adesso è attivo sui i primi due lotti e la campagna di estensione procede senza intoppi» ha commentato il presidente di Nausicaa Spa Luca Cimino.

I residenti della zona di Nazzano, Sant'Antonio, Perticata e Melara che non fossero ancora riusciti a ritirare il kit, potranno farlo sabato 25 luglio recandosi al punto di distribuzione presso la sede di Nausicaa di viale Zaccagna dalle 8.30 alle 12.30. «Il ritiro del kit – spiegano dalla multiservizi – è una fase molto importante, visto che nei giorni successivi all'avvio del porta a porta le isole ecologiche saranno rimosse e il rischio, per chi non ritira il kit, è quello di incorrere nel disagio di restare senza possibilità di conferire. I cassonetti della raccolta stradale saranno mantenuti per qualche giorno per consentire ai cittadini di abituarsi al nuovo sistema».

Intanto a Nausicaa si lavora all'estensione della raccolta al terzo lotto, quello di Bonascola, Pontecimato, Corvenale e Ficola che interesserà circa 6500 persone: la consegna dei kit inizierà il 27 luglio e, come di consueto, i cittadini dovranno presentarsi a ritirarlo in azienda, muniti della lettera di convocazione e in base al calendario indicato. Il servizio di raccolta sarà avviato dal 10 agosto.

Nausicaa ricorda infine che, per tutte le informazioni sul porta a porta, è possibile visitare il sito www.nausicaacarrara.it, seguire la pagina Facebook Nausicaa Spa o chiamare il numero verde 800 015 821.