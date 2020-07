Cronaca



Prenotare le visite sanitarie? Nelle farmacie Nausicaa si può

martedì, 14 luglio 2020, 14:02

La visita sanitaria? Con l'impegnativa del medico e la tessera sanitaria, si prenota in farmacia. È uno dei tanti servizi offerti da Nausicaa presso le farmacie comunali. In tutte le sedi infatti è possibile usufruire del servizio Cup: «Presentandosi al bancone muniti dell'impegnativa del medico curante e della tessera sanitaria, i clienti possono effettuare la prenotazione gratuita delle prestazioni sanitarie, dalle visite specialistiche alle indagini della diagnostica per immagini, come radiografie, ecografie, etc. Sempre dal bancone delle farmacie il cliente potrà provvedere al pagamento della prestazione o se ne avesse necessità, al costo di 1,50 euro, alla modifica o alla revoca della prenotazione» spiega la dottoressa Lorena Conti, direttore della Farmacia Paradiso di via Felice Cavallotti.

«Si tratta di un'offerta importante che rientra nella nostra idea di "farmacia dei servizi". Le farmacie Nausicaa non sono solo un posto dove acquistare medicinali ma un luogo in cui i cittadini trovano una vasta gamma di servizi di qualità attraverso i quali possono monitorare il loro stato di salute. Il tutto a due passi da casa, visto che le nostre farmacie sono distribuite in modo capillare su tutto il territorio comunale» ha commentato il presidente di Nausicaa Luca Cimino.

Presso le farmacie Nausicaa è inoltre possibile attivare la tessera sanitaria che consente, tra le altre cose, l'accesso al Totem Asl. Un servizio presente solo nelle "comunali" e presso i distretti Asl che permette di effettuare operazioni quali scelta e revoca del medico curante; stampa dei referti delle analisi di laboratorio e di radiografia effettuate presso le strutture del Sistema Sanitario Regionale; consultazione, modifica e stampa dell'attestato della fascia economica di appartenenza, anche riferita all'ISEE (non è necessario il codice PIN) o dell'attestato di esenzione; consultazione dell'anagrafe vaccinale e stampa dei relativi attestati.