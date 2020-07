Cronaca



Recupero ex marmifera: venerdì si apre il concorso di progettazione

mercoledì, 15 luglio 2020, 16:01

Sarà pubblicato venerdì 17 luglio, il concorso aperto in due gradi per la progettazione del recupero del tracciato della “marmifera”. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di creare un percorso ciclabile e pedonale che all’occasione possa essere utilizzato anche per il passaggio di un treno turistico. Il progetto dovrà combinare il recupero del tratto fra l’ex stazione di San Martino e la Stazione di Avenza, e l’individuazione di un tracciato di collegamento tra la stazione di Avenza e il mare.



«Chiediamo ai progettisti di immaginare un importante collegamento tra la ciclopista Tirrenica in fase di realizzazione sul lungomare e il centro di Carrara, attraverso un sistema di mobilità lenta e valorizzando alcuni scorci straordinari che offre il paesaggio della nostra città. Penso ad esempio all’emozione di risalire in bicicletta, percorrendo i ponti di Anderlino con davanti agli occhi lo scenario mozzafiato delle nostre montagne. Con questo progetto vogliamo sì recuperare un bene architettonico dal valore inestimabile, anche dal punto di vista affettivo, come la marmifera ma al tempo stesso vogliamo creare nuove infrastrutture per la mobilità lenta, dotando la città di una pista ciclabile unica nel suo genere in grado di diventare essa stessa un’attrazione turistica» ha spiegato l’assessore alle Opere Pubbliche Andrea Raggi.



Dato il valore storico della tratta, il concorso chiede ai progettisti di prevedere la possibilità di un ripristino della funzionalità ferroviaria, per eventi e occasioni particolari, con lo scopo di conseguire una promozione culturale del territorio con la valorizzazione della memoria e dell’identità, una divulgazione dello sviluppo storico e socioeconomico, e l’offerta di una attività turistica alternativa.



«Si tratta di un progetto importante non solo dal punto di vista infrastrutturale ma anche per il suo valore storico/culturale. Non a caso è al vaglio del Parlamento l’inserimento del percorso nell’elenco delle ferrovie storiche a valore turistico. Terminata l’emergenza covid-19, riprenderanno le interlocuzioni con il settore Patrimonio di Rfi per sciogliere il nodo della cessione al Comune. Questi sono tutti tasselli da riordinare per poi permettere il finanziamento dei lavori» ha aggiunto il sindaco Francesco De Pasquale

Per tutti i dettagli sul concorso di progettazione potete visitare il sito del Comune di Carrara www.comune.carrara.ms.it e il sito http://comncorsiawn.it/ex-ferrovia-marmifera/home. Questo portale sarà attivo solo a partire da venerdì 17 luglio e diventerà il canale per reperire tutte le informazioni sul concorso. La email di riferimento per i tecnici e gli addetti ai lavori è: concorso.marmifera@comune.carrara.ms.it.