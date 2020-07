Cronaca



Rientro a scuola in sicurezza: in programma interventi per 550 mila euro

sabato, 25 luglio 2020, 12:42

“In vista della ripresa della scuola ci siamo attivati su più fronti, sia dal punto di vista strutturale sia relativamente a tutte le normative anti Covid, perché il rientro in sicurezza dei bambini, dei docenti e del personale Ata è la priorità. Abbiamo in corso una serie di interventi di manutenzione e di progettazioni con risorse di bilancio e, contestualmente, attueremo una serie di lavori per l'adeguamento degli spazi”. Il sindaco Francesco Persiani interviene sui progetti che la sua Giunta ha approvato per un totale di 550.000 mila euro.

E' da 250.000 euro il progetto inserito nel piano delle opere 2020-2022 per gli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole e di messa in sicurezza e quest'anno, l'amministrazione comunale investirà risorse anche sulle verifiche tecniche con indagini di vulnerabilità sismica e di verifica dei solai. Nello specifico, saranno effettuati interventi su molte scuole di infanzia, primarie e scuole medie comunali che vanno dal rifacimento di pavimentazioni al ripristino di infissi, dalla manutenzione delle centrali termiche e degli allarmi fino alle verifiche di vulnerabilità sismica e verifica e manutenzione dei solai.

“Su indicazione del sindaco, abbiamo già effettuato una serie di lavori su alcuni edifici scolastici ed altri stanno iniziando: ricordo, ad esempio, quelli di efficientamento energetico e rifacimento delle facciate alla scuola Bertagnini o dei Poggi e la prossima settimana sarà pubblicata la gara per i lavori alla scuola primaria “Collodi” della Rinchiostra – specifica l'assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi – ora, con risorse finanziate dal bilancio dell'ente andiamo a mettere in atto questa serie di opere per rendere gli edifici più sicuri”.

Unitamente ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza, saranno realizzati quelli del Pon (Programma operativo nazionale) per 310.000 euro, necessari all'adeguamento delle strutture scolastiche, in linea con le normative anti covid.

Su questo aspetto, l'assessore all'Istruzione Nadia Marnica sottolinea che “per permettere la ripresa delle scuole in totale sicurezza, nelle settimane passate abbiamo incontrato e ci siamo confrontati con i dirigenti scolastici per capire le loro esigenze e dove intervenire. Ci siamo mossi fin da subito per attuare una riorganizzazione degli spazi e degli arredi e garantire tutti i servizi”. I lavori, in questo caso, riguarderanno la rimozione di pareti per ottenere maggiori spazi nelle aule, il recupero di locali dismessi all'interno delle scuole per adibirli ad aule, interventi di impermeabilizzazione ed eliminazione di infiltrazioni per rendere utilizzabili aule ad oggi non fruibili. Sono in corso di progettazione gli interventi che l'amministrazione andrà a realizzare negli asili nido, sempre per una ripresa delle attività nella massima sicurezza.