Cronaca



Rientro in classe: idea visiere trasparenti per gli alunni con bisogni speciali

mercoledì, 22 luglio 2020, 14:29

In vista della ripresa della scuola si è tenuto un incontro tra gli assessori all’Istruzione Nadia Marnica a al Sociale Amelia Zanti e il presidente della Consulta per la disabilità del comune di Massa, Antonio Cofrancesco.

Tema dell’incontro, la delicata questione delle mascherine per gli insegnanti e il personale scolastico, argomento che risulta essere di stretta attualità in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico che sarà caratterizzato da una diversa strutturazione degli spazi, ma anche del rapporto alunno/insegnante.

"Sollecitati dalle famiglie, in particolare da quelle con ragazzi con bisogni speciali, preoccupate dalle reazioni degli alunni di fronte ad insegnati “mascherati” - afferma l'amministrazione comunale -, che sicuramente necessitano di attenzioni particolari che li aiutino a recuperare una socialità persa, dopo un’attenta analisi delle possibili soluzioni, in ossequio a quanto indicato dal “Piano Scuola” per il rientro in sicurezza a settembre, si è convenuto che la soluzione migliore potrebbe essere l’utilizzo di visiere trasparenti che permettano l’interazione visiva completa tra i soggetti e che non crei barriere.

Se questo è importante per tutti gli alunni, ancora di più lo è per i più piccoli e per gli alunni fragili, in quanto è fondamentale anche la comunicazione non verbale centrata sulla mimica facciale; si pensi ad esempio agli alunni con deficit uditivi a cui le mascherine creerebbero l’impossibilità di fatto di poter seguire efficacemente le lezioni.

Confidiamo che gli Istituti scolastici accolgano questo suggerimento mentre pensano all’acquisto degli obbligatori dispositivi di protezione individuale, stante la consueta sensibilità dimostrata dai Dirigenti Scolastici verso i propri alunni".