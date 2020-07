Cronaca



Rissa in discoteca: titolare multato per violazione delle norme Covid

venerdì, 17 luglio 2020, 15:26

Le pattuglie della polizia sono intervenute la scorsa notte in un locale da ballo della Marina di Massa, per una rissa scoppiata per futili motivi e sempre a causa dell’abuso di sostanze alcoliche.

Gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale della questura hanno fermato dieci ragazzi la cui situazione è al vaglio degli investigatori che stanno visionando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina nonché quello dell’esercizio pubblico.

Uno di loro è stato accompagnato in ospedale per via di una ferita sull’arcata sopracciliare. Nel corso dell’intervento gli agenti hanno verificato anche il mancato rispetto del distanziamento sociale, motivo per il quale verrà irrogata la relativa sanzione amministrativa nei confronti del titolare della discoteca.

Nella stessa giornata, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, sono stati fermati e identificati tre individui, un 45 enne di Pisa trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish, un 28 enne di Massa e un 59 enne di Salerno che, a distanza di poche ore, sono stati colti in zona Poveromo con 2 dosi di cocaina a testa.