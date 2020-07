Rissa tra 'risorse umane' ad Avenza

Altri articoli in Cronaca

martedì, 21 luglio 2020, 21:16

Tutti al mare: chi va alla spiaggia libera dovrebbe essere tutelato, perché la spiaggia è di tutti. Venerdì 24 luglio alle 17.30 sul pontile di Marina di Massa si terrà una protesta, un flash mob aperto a tutta collettività e chi vorrà unirsi potrà farsi riconoscere indossando qualcosa di giallo

martedì, 21 luglio 2020, 20:57

Operazione antidroga condotta dagli uomini della polizia, che ha portato alla denuncia di un cittadino italiano di origini straniere, per violazione della legge sugli stupefacenti

lunedì, 20 luglio 2020, 18:20

Durante il fine settimana, la Polizia di Stato ha controllato 309 persone e 126 automezzi; sono state presidiate dalle pattuglie della squadra volante e della squadra mobile le zone della movida e quelle del lungomare della Marina di Massa

domenica, 19 luglio 2020, 15:06

White Carrara Downtown incanta e piace. Il festival diffuso dedicato al marmo si conferma l'appuntamento principale dell'estate

domenica, 19 luglio 2020, 10:09

Tante persone in giro per il centro storico, sold out anche sul doppio e triplo turno in ristoranti e locali, presenze al completo ad assistere agli eventi in programma nella serata inaugurale: la terza edizione della White Carrara Downtown, nel tribolatissimo anno del covid, non poteva sperare in una partenza...

sabato, 18 luglio 2020, 20:14

Nella giunta di ieri, La Regione Liguria ha approvato il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema del Mar Ligure Orientale. Si tratta del documento chiave che costituisce, insieme ai Piani regolatori dei singoli porti della Spezia e di Marina di Carrara, il Piano Regolatore di Sistema Portuale