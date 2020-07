Rotary Club 'Carrara e Massa': ospite il dottor Alberto Conti

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:36

La 27 enne originaria del Marocco, non in regola sul territorio nazionale, è stata denunciata per lesioni aggravate e per soggiorno illegale nel territorio dello Stato

martedì, 28 luglio 2020, 14:17

Una 36enne italiana, I.P. le sue iniziali, già conosciuta per i suoi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, è stata arrestata dai carabinieri della sezione operativa di Carrara

lunedì, 27 luglio 2020, 20:00

È cominciato con una lunga sospensione l'ultima udienza del processo a Marco Cappato e Mina Welby, alla sbarra per aver aiutato il massese Davide Trentini ad accedere all'eutanasia in una clinica in Svizzera

lunedì, 27 luglio 2020, 19:55

Due schieramenti opposti, quello del Popolo della famiglia di Adinolfi e quello dell'associazione Luca Coscioni, che combatte per le libertà civili, hanno fatto da ali per l'ingresso di Marco Cappato e di Mina Welby, imputati nel processo per il suicidio assistito di Davide Trentini, cittadino massese affetto da sclerosi multipla,...

lunedì, 27 luglio 2020, 19:50

Si temeva una camera di consiglio di alcune ore e invece la corte d’assise guidata dal giudice Ermanno De Mattia in circa mezz’ora ha emesso il verdetto nel processo contro Marco Cappato e Mina Welby: assoluzione perché il fatto non sussiste

lunedì, 27 luglio 2020, 09:57

E' una White Carrara da tutto esaurito. Il festival diffuso dedicato al marmo organizzato da Imm CarraraFiere Spa fa registrare numeri molto importanti dal punto di vista delle presenze, migliaia nell'arco della nove giorni, e del gradimento del pubblico