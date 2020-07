Cronaca



Si è spenta l'infermiera Augusta Ricci: con coraggio denunciò le anomalie gestionali della casa di riposo Regina Elena

lunedì, 27 luglio 2020, 08:31

di vinicia tesconi

Era piccola e minuta ma sembrava fatta di acciaio. In moltissimi la ricordano salire decisa sulla postazione riservata agli interventi del pubblico della sala consigliare e denunciare con fermezza la situazione, per molti versi anomala, della casa di riposo di Carrara, Regina Elena, presso la quale lei lavorava come infermiera da oltre vent'anni. Era il 2017, uno degli ultimi consigli comunali dell'amministrazione Zubbani e il sindaco, come tutti i presenti, non rimase insensibile all'appello dell'infermiera e si impegnò ad avviare le verifiche. Il discorso di Augusta Ricci era molto più lungo dei dieci minuti che, per legge, aveva a dispozione e lei, un po' tremante dopo l'intervento in consiglio, venne da noi e ci chiese di pubblicarlo integralmente, come facemmo. Il suo pezzo ebbe moltissimi consensi e lei ci chiamò per ringraziarci, commossa.



Acciaio e gentilezza, le doti che metteva anche nel suo lavoro, dove era apprezzata e stimata. Acciaio che non è bastato a farle vincere una feroce malattia che ieri ha piegato la sua fibra per sempre. Aveva 59 anni. Lascia due amatissimi figli e l'anziana madre. E un grande vuoto in tutti quelli che l'hanno conosciuta.