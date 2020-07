Cronaca



"Spiagge libere 2020, gestione discriminatoria del comune di Massa"

martedì, 21 luglio 2020, 21:16

di francesca vatteroni

Venerdì 24 luglio alle 17.30 sul pontile di Marina di Massa si terrà una protesta, un flash mob aperto a tutta collettività e chi vorrà unirsi potrà farsi riconoscere indossando qualcosa di giallo.

Matilde Balatresi Nocchi e Gaetano Vacca oggi al parco della Rinchiostra hanno spiegato quali sono stati i punti fermi che hanno portato questi cittadini ad essere così incattiviti verso la situazione spiagge 2020 e ad organizzare questa protesta.

Matilde Nocchi Balatresi ha deciso di parlare come mamma e come cittadina del comune di Massa: "La situazione è stata gestita male sin dall'inizio e il filo conduttore di questa vicenda è stata una profonda discriminazione a tutti i livelli. La regione Toscana ad aprile quando ancora eravamo tutti in casa, ha dato la possibilità ai balneari di andare a sistemare le loro spiagge. I cittadini da questa ordinanza hanno capito che c'era una volontà di aprire gli stabilimenti balneari. Infatti è stato delegato ai comuni in maniera molto generale di agire anche sulle spiagge libere in base ai tipi di spiagge e alle diverse situazioni: il comune di Massa non ha fatto niente."

Matilde aveva deciso di mandare in quel periodo una e-mail a titolo personale al sindaco, in quanto fruitrice delle spiagge libere, chiedendo come sarebbe stata gestita la situazione e per cercare di capire quale fosse l'idea della collettività.

"Questa è stata la prima forma di discriminazione dato che non ho ricevuto nemmeno una risposta" ha continuato Matilde che, poi, ha aggiunto: "Si è pensato alle spiagge private ma non alle spiagge libere e in una situazione di emergenza come questa, si dovrebbe pensare prima alle fasce più deboli, che magari non possono permettersi l'affitto di un ombrellone. Da parte del comune di Massa c'è stato silenzio fino al 27 maggio, giorno in cui hanno aperto gli stabilimenti balneari. Ma non è stata emanata nessuna ordinanza che permettesse di usufruire delle spiagge libere, i cittadini massesi però non sono stati informati dell'inaccessibilità a queste spiagge. La spiaggia libera non era accessibile perché non avevano pensato a come regolamentarla ma mentre la legge non mi permetteva di andare alla spiaggia libera, la gente ci andava a causa di una totale mancanza di informazione su questa situazione e questa secondo me è stata una cosa voluta. Non è giusto che abbiano chiuso un occhio di fronte a questa cosa, l'elemosina io non la voglio: io rispetto le regole e faccio rispettare le regole ai miei figli e gli insegno vivere dentro una collettività che rispetta le regole. E l'amministrazione non avendo informato ha dato modo di pensare che si potesse andare nelle spiagge libere."

Gaetano Vacca un marittimo ha fatto una riflessione proprio su questa ambiguità da parte dell'amministrazione: "E' più facile rimanere in questa ambiguità chiudendo gli occhi. è gravissimo perché ancora una volta abbiamo capito che viviamo in un paese dove non esiste la meritocrazia chi segue le regole è considerato una persona anomala. Comunque quella che noi abbiamo proposto è proprio una battaglia di civiltà. A un certo punto nella seconda fase dell'emergenza c'è stata una possibilità di uscire, ma non di andare in mare . Io da uomo di mare penso che il mare sia un bene inalienabile, se c'è una cosa che mi è stata insegnata è che il mare è di tutti. Non è stata rispettata la libertà individuale, perché comune si potevano fare molti altri tipi di attività. è stato tolto un diritto a chi ne poteva avere di bisogno. Non è stata data la possibilità di scegliere, perché frequentare una spiaggia libera è una scelta."

Matilde ha concluso così la conferenza: "Il 27 giugno, dopo un mese dalla riapertura degli stabilimenti balneari, arriva un'ordinanza da parte del comune che apre così le spiagge libere: peccato che la spiaggia in cui sono andata era in condizioni pietose, sopratutto per la sporcizia che c'era. Io voglio sentirmi tutelata nella mia città, che ha riaperto questi luoghi ma non li ha regolamentati. Abbiamo aspettato le convezioni promesse dal vicesindaco Andrea Cella, che sono uscite in questi giorni. Chiedo io come tanti altri cittadini di avere la possibilità di fruire della spiaggia libera dignitosamente come ne fruiscono i vivono i fruitori degli stabilimenti balneari. Un altro tipo di discriminazione c'è anche tra i diversi stabilimenti, alcuni ad esempio a causa delle restrizioni non hanno potuto aprire. Inoltre ad oggi tra quelli che invece sono riusciti ad aprire non tutti rispettano le regole, se ne fregano e non c'è controllo da nessuna parte. La discriminazione sta in questo: i bagni che rispettano le regole sono penalizzati: se rispetti le regole hai meno clienti, i ragazzi preferiscono andare da chi invece li lascia liberi di giocare carte senza guanti o di stare senza mascherina."

C'è anche una richiesta da parte di questi cittadini di avere maggior trasparenza sulle proroghe delle concessioni e sull'uso privato di una cosa che è di tutti: se la collettività guadagna così tanto da quei servizi è gusto che siano informati.