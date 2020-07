Cronaca



Stanziati 85 mila euro per riqualifica della Piazza di San Carlo

sabato, 18 luglio 2020, 09:39

La riqualificazione della città sembra essere uno degli obiettivi primari della giunta del sindaco di Massa, Francesco Persiani. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo di riqualificazione ed arredo urbano della Piazza di San Carlo.

Sta dunque prendendo forma un progetto da 85mila euro che partirà entro la fine dell'estate con l'obiettivo di riqualificare, ridefinire e rendere dignità ad uno dei luoghi più romantici della città di Massa.

"Una riqualificazione, quella della piazza, voluta dai residenti e recepita dall'Amministrazione Comunale, per restituire maggiore vivibilità e decoro a questo meraviglioso luogo panoramico – fa sapere la consigliera di maggioranza Lucia Bongiorni - Questo progetto si configura come un intervento a volume zero: dissuasori per il traffico, una fontana laterale e fluide sedute costituiscono gli unici elementi in alzato, oltre alla quinta verde esistente lungo la strada".

L'elemento distintivo della proposta è la pavimentazione: fasce circolari, sui toni del bianco e del grigio che ricalcano simbolicamente i cerchi di propagazione nell'acqua, richiamando il tema della sorgente termale di San Carlo e del suo propagarsi verso il mare. I cerchi si allargano dalla nuova fontana della piazza fino al belvedere, offrendo un meraviglioso affaccio sulla costa ed uno scorcio sulla cortina delle Apuane.

"La progettazione in questi mesi è stata condivisa con gli abitanti del paese – ha continuato la consigliera - la scelta di partire immediatamente coi lavori e di optare per l'abbattimento della fontana esistente è la risposta alle loro richieste".

Il ripristino della fontana di San Carlo è fonte di grande soddisfazione per la giunta, che dopo anni ha potuto veder realizzato questo importante progetto.