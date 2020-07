Cronaca



Ultimo atto del processo Welby-Cappato: fuori dal tribunale Popolo della famiglia e associazione Coscioni

lunedì, 27 luglio 2020, 19:55

di vinicia tesconi

Due schieramenti opposti, quello del Popolo della famiglia di Adinolfi e quello dell'associazione Luca Coscioni, che combatte per le libertà civili, hanno fatto da ali per l'ingresso di Marco Cappato e di Mina Welby, imputati nel processo per il suicidio assistito di Davide Trentini, cittadino massese affetto da sclerosi multipla, che scelse l'eutanasia tre anni fa, chiedendo e ottenendo l'aiuto proprio ai due imputati. Puntuali, alle 11,30 Cappato e Welby sono arrivati al tribunale di Massa per assistere all'udienza di oggi, indicata da molti come quella definitiva, nella quale verrà emesso il verdetto.

Così Pierluigi Tossani, del Popolo della famiglia Toscana: “Noi vorremmo in questa circostanza particolare rivolgerci a Davide Trentini, nella speranza che, dove è adesso, possa ascoltarci. Gli vogliamo dire: caro Davide perdonaci perché non ti siamo stati abbastanza vicini sia come persone, sia come stato. Nei momenti più difficili, le persone dpi deboli della società, hanno il diritto di essere sostenute. Tu invece sei stato abbandonato e sei caduto nella rete dell’associazione Coscioni che ha pagato mille euro per accompagnarti in Svizzera e farti suicidare. Questa cosa ci evoca molto i trenta denari che qualcuno ha preso per far arrestare e crocifiggere un innocente e ci vien da chiedere se è peggio prendere trenta denari per far uccidere un innocente o prendere mille euro per far suicidare un uomo. Dal punto di vista politico noi pensiamo che lo stato non dovrebbe spendere miliardi di euro in grandi infrastrutture di dubbia o nulla utilità e poi lasciare sole le persone come Davide che per disperazione si suicidano. Non è accettabile che un padre si rinchiuda nel garage con la figlia disabile e tolga la vita a sé e alla figlia per la disperazione di non saper come andare avanti. Noi siamo qui per dare voce a questi penultimi, come dice il nostro presidente Adinolfi e io adesso mi inchino e dico: “All lives matter” tutte le vite contano. Conta quella di Santini, conta quella di Dj Fabo, conta quella di Shumaker e conta quella di Zanardi.”.

Sul fronte dell’associazione Coscioni, in sostegno a Cappato e Welby, i manifestanti sono arrivati da varie parti d’Italia: “ Sono socia dell’associazione Coscioni – ha detto una signora venuta apposta da Varese – conosco personalmente Marco Cappato e lo stimo e conosco anche Mina Welby che è una donna grandissima. Mi riconosco in questa battaglia che loro portano avanti per cui la distanza è relativa, se si vuole fare una cosa.”.

“ Noi siamo per la libertà di scelta di ogni individuo - ha aggiunto un gruppo di manifestanti di Spezia - Vogliamo che ogni persona possa decidere della propria vita senza imposizioni dal prete, dal frate o dal sindaco. Ognuno deve essere libero di decidere per se stesso. Quando uno è stanco non gli si può imporre di vivere per forza. Siamo fiduciosi in un buon esito del processo. Il giudice, nelle varie udienze che ci sono state, ha insistito molto con i parenti e gli amici più stretti per essere sicuro che non c’era stata alcuna influenza esterna e che la decisione di suicidarsi l’avesse presa assolutamente da solo. Sono convinto che alla fine non potrà che assolverli.”

Marco Cappato, all’ingresso del tribunale ha ribadito: “ Sulla disubbidienza civile è il Parlamento che ha la responsabilità di fare una buona legge che eviti di dover affrontare questi casi nei tribunali. Se questo processo esiste è perché nei sette anni nei quali abbiamo depositato la proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita, non ne ha discusso nemmeno uno.”.