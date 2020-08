Cronaca



A Marina di Carrara la "Cena in Blu"

martedì, 25 agosto 2020, 13:38

L’emergenza sanitaria ancora in corso ha costretto l’Amministrazione comunale di Carrara a rimodulare alcuni tra gli eventi più attesi da residenti e turisti, come la Notte Blu, che per l’estate 2020 diventa la Cena in Blu, per festeggiare il prestigioso riconoscimento della “Bandiera Blu”, assegnato anche quest’anno al litorale di Marina.

In accordo con i commercianti, che hanno dovuto già subire le difficoltà legate a due mesi di chiusura forzata, il Comune ha cercato di proporre soluzioni alternative, nel rispetto delle norme anti covid.

Per la Cena in Blu, dal titolo “Spero che un giorno così non ritorni mai più”, è stato disposto l’ampliamento della zona pedonale del centro di Marina di Carrara per favorire le attività commerciali, consentendo a bar e ristoranti di allargare i propri spazi all’aperto e ai commercianti di poter esporre la propria merce all’esterno.

Dalle ore 18.00 di giovedì 27 agosto, Marina di Carrara si vestirà, dunque, di blu: sarà possibile passeggiare e fare shopping nei negozi e fermarsi a cena o per un drink nei bar e ristoranti della zona che saranno addobbati per l’occasione.

Verranno distribuiti palloncini colorati e gadget ai partecipanti che sono invitati a presentarsi naturalmente vestiti di blu, o indossando comunque un accessorio di questo colore.

La serata è promossa dall’Assessorato al Commercio del Comune, con la partecipazione di Carrarese Calcio 1908, Nausicaa spa, Confcommercio, Confesercenti.

All’iniziativa hanno aderito: Bon Pro, Bonproncino, Porfirio, Talenti Tanti, La Maison, A Sian Friti, La Tazza d'Oro, Lombardi, Bristol, Follemente, La Sciabola, Samba, La Botte, Blue angel's café, Lucy, Mr Fantasy, Terre Lontane, Il Pianeta Fantasia, Gidò Calzature, Intimissimi, Calzedonia, Rossi Calzature, Zeta, Quo Vadis, Mai Dire Mai, Benetton, Cbag, Ponderosa, Ponderosa outlet, Les Enfants, Pedrini Sport, Patrizia casalinghi, Francini, Dome, Il Signore del Fumetto, Re Artù bottega dei giochi, La Femme, Teen Vogue, Tuttosport, Nautica Forza 7, Laura boutique, La Tenda.