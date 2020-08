Cronaca



A Massa si è formata una squadra di volontari antidegrado

venerdì, 21 agosto 2020, 08:49

Un ottimo esempio che può diventare contagioso: il progetto di pulizia di alcune zone particolarmente degradate della città di Massa voluto da Confimpresa ha dato vita a un gruppo di volontari che si sono rimboccati le maniche ed hanno compiuto gesti di grande civiltà e che adesso sono diventati una vera e propria squadra contro il degrado. "Dopo i primi interventi di pulizia effettuati nella galleria Leonardo Da Vinci e a Castagnola di Sotto – ha spiegato Daniele Tarantino, di Confimpresa Master Formazione Massa Carrara – sono stato contattato da molti cittadini i quali mi hanno segnalato zone urbane abbandonate all'incuria e che necessitano di interventi di pulizia e riqualificazione. Dopo la pausa ferragostana, cerchiamo di riprendere l'attività. Il prossimo intervento sarà il parcheggio pubblico di Castagnola di Sopra, che ci è stato segnalato da alcuni residenti in quanto versa nel degrado totale. Speriamo, in quest'azione, di coinvolgere anche alcuni residenti che hanno a cuore la buona immagine del quartiere dove vivono. Non ci vogliamo certamente sostituire a nessuno – chiarisce - ma il nostro obiettivo è quello di potenziare il servizio di pulizia e decoro urbano attraverso piccoli interventi mirati a sensibilizzare le persone. Ci auspichiamo di trasmettere un messaggio di rieducazione della cittadinanza verso il rispetto della cosa comune".

Si tratta, quindi, di un contributo alla città per cercare di recuperare l' immagine di luoghi urbani in stato di degrado cercando di sensibilizzare la cittadinanza. "Il degrado non aiuta il rilancio del commercio – ha aggiunto Tarantino - . Ci sono zone che non devono sentirsi dimenticate, soprattutto laddove insistono attività commerciali che hanno bisogno di maggior visibilità e attenzione. Un luogo ben curato è sicuramente più appetibile rispetto a un luogo degradato, dove la gente si avvicina con timore. Bisogna lavorare per migliorare l'immagine dei luoghi, cercare di trasmettere messaggi positivi contro la sensazione di abbandono che purtroppo, certe realtà, vivono. Tutta questa operazione sarà a nostre spese. Siamo una squadra di volontari e ci muoveremo in questo senso". La squadra speciale contro il degrado risponde al numero 3495699269 e accoglie richieste e proposte sul tema.