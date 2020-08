Accusa un malore sulle pendici del Monte Carchio: muore escursionista

Altri articoli in Cronaca

domenica, 9 agosto 2020, 18:13

Domenica impegnativa per il Soccorso Alpino della stazione di Massa. Poco dopo l'intervento sulle pendici del Monte Carchio, sempre da parte del 118, i tecnici sono stati attivati per una coppia di escursionisti (sessanta anni circa, di Quarrata) dispersi in località Campareccia, sul Monte Antona

sabato, 8 agosto 2020, 19:17

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, è tornato ad aggiornare i propri concittadini sulla situazione relativa ai contagi Covid-19 sul suo comune

sabato, 8 agosto 2020, 11:47

Massiccio intervento di rimozione da parte del Consorzio di Bonifica in “guerra” da anni contro il millefoglio americano, la specie aliena che sta avanzando in fossi e canali a Lucca, Massa, Pisa e Versilia

sabato, 8 agosto 2020, 11:37

Dopo accurate indagini svolte in collaborazione con la polizia scientifica, la squadra mobile ha scoperto e denunciato l’autore di un furto commesso nel mese di ottobre del 2019 all’interno di un’abitazione del centro cittadino di Massa

venerdì, 7 agosto 2020, 15:33

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha commentato l’adozione da parte del consiglio comunale del nuovo Poc

venerdì, 7 agosto 2020, 14:17

È avvenuto oggi verso le 13 in viale XX Settembre all'altezza dell'ex sede del liceo scientifico Marconi in zona Stadio. Un ragazzo e una ragazza su una moto di grossa cilindrata sono stati presi in pieno mentre si immettevano sul viale da un'auto che scendeva in direzione Carrara Marina