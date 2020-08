Cronaca



"Agenzie di viaggi costrette a pagare l’imposta comunale sulla pubblicità anche se da mesi non lavorano"

venerdì, 28 agosto 2020, 15:16

Il turismo è il settore più colpito dalle conseguenze della pandemia ed anche quello per il quale la ripresa appare più lunga e difficoltosa. Insomma, quello che pagherà il prezzo più alto della crisi economica mondiale scatenata dal coronavirus. Ma, secondo una legge dei paradossi che pare aver trovato il suo terreno migliore proprio in Italia, è anche il settore che, in molte sue parti, risulta essere il meno tutelato. L’ultimo grido di disperazione arriva dalle agenzie di viaggi del comune di Carrara. La voce è quella di Lucia Babbini, titolare dell’agenzia di viaggi Triskell Travel di Marina di Carrara che ha voluto mettere in evidenza non solo la mancanza di aiuti pensati per la sua categoria ma anche l’arrivo, proprio in questi giorni, di imposte comunali da pagare per i volantini pubblicitari esposti nelle vetrine delle agenzie di viaggi e lo ha fatto rivolgendosi direttamente al sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.

“Ieri ho ricevuto dall’I.C.A. un avviso di scadenza per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, relativa alle locandine con offerte viaggi che noi agenzie esponiamo in vetrina. Pubblicità che, in questo momento di grave crisi per il nostro settore, si rende ancora più necessaria per attirare la curiosità dei clienti ed invogliarli ad entrare. La mia domanda è la seguente: perché a noi agenzie viaggi, categoria più colpita “in assoluto” dall'emergenza Covid-19, nonostante nessuno abbia neppure pensato di darci una mano in questo difficilissimo momento, viene chiesto addirittura di pagare la tassa comunale per esporre qualche locandina? Vi siete attivati per dare sostegno a bar e ristoranti concedendo il suolo pubblico gratuitamente, ma nessun aiuto è stato pensato per la nostra categoria, altrettanto strategica quanto in gravissima difficoltà. Avete deciso che la nostra categoria debba estinguersi? Che dobbiamo tutti chiudere e lasciare migliaia di persone senza un lavoro? Forse pensate che, dato che tutti possono prenotarsi vacanze e quant’altro direttamente online, noi non serviamo più a nessuno? Vorrei ricordare che noi agenzie di viaggi paghiamo le tasse in Italia e migliaia di euro in assicurazioni per essere in regola con la legge italiana oltre che dare lavoro a migliaia di persone. Inoltre durante il lockdwn abbiamo lavorato ininterrottamente per riportare in Italia quelle persone che avevano prenotato il loro viaggio online, pensando di risparmiare, e che nell’emergenza hanno avuto bisogno di noi professionisti per poter rientrare in patria. Quindi non siamo poi così inutili. Nuovamente, le chiedo: perché a noi non pensate? Perché per il nostro settore non è previsto nessun tipo di aiuto e in aggiunta ci viene richiesto il pagamento di una tassa insensata? Le chiedo pertanto di voler sospendere, per l'anno 2020, l'imposta comunale di pubblicità alle attività, come le agenzie viaggi, che devono fare i conti con un fatturato quasi azzerato e con una prospettiva di ripartita ancora pesantemente incerta.”.