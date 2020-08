Al mare con il bilancino di precisione: la polizia arresta un giovane per spaccio di droga

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 6 agosto 2020, 13:28

E’ solo l’ultima indagine nel settore degli stupefacenti portata a termine dai carabinieri della compagnia di Carrara e questa volta a finire in manette è stato un ventenne del posto, ritenuto particolarmente attivo nel “giro” dei consumatori di hashish

giovedì, 6 agosto 2020, 09:07

Non è bastato l'episodio gravissimo avvenuto qualche giorno fa a Marina di Carrara avvenuto ai danni di una madre con il figlio in fragili condizioni di salute. Un'altra segnalazione è arrivata in redazione, assai grave

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:25

Sanzionato un ristorante ubicato all'interno di uno stabilimento balneare a Marina di Massa, da parte dei militari della Guardia Costiera dipendenti dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:13

Ha preso la rincorsa con il carro attrezzi e ha puntato dritta contro il guard rail del piazzale sopra ai Ponti di Vara, volando giù per la scarpata e terminando miracolosamente la sua corsa senza farsi un graffio. E’ successo stamani

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:11

Legambiente Carrara ha organizzato una serie di escursioni nel bacino montano del Carrione, con il fine di mostrare e di fare vedere ai cittadini con i propri occhi le innumerevoli situazioni di cattiva gestione del territorio che incrementano il rischio alluvionale

mercoledì, 5 agosto 2020, 14:40

Nel dicembre 2019, a ridosso del periodo natalizio, quindi ancora prima del lockdown, un quintetto di minorenni, composto da ragazzi e ragazze, durante la movida notturna del fine settimana, si dava ad atti di vandalismo, danneggiando le vetrine di alcuni negozi della Galleria Sanzio