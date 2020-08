Cronaca



Albanese picchia la compagna, arrestato anche perchè ricercato

venerdì, 14 agosto 2020, 16:14

Un cittadino albanese ricercato in ambito nazionale dalle forze dell’ordine poiché doveva scontare la pena della reclusione di 11 mesi e 9 giorni è stato arrestato in Montignoso dalla polizia di Stato. E’ il risultato dell’attività condotta a tempo di record dal personale della squadra volanti della questura di Massa Carrara.

L’episodio si è verificato la notte scorsa, allorquando il personale dell’ufficio volanti è intervenuto in una abitazione nel comune di Montignoso per soccorrere una giovane donna che riferiva di essere stata aggredita dal compagno.

All’arrivo della polizia il compagno della richiedente ha reiterato le sue condotte violente e opposto una forte resistenza aggredendo fisicamente anche gli operatori della volante e provocando lesioni personali ad uno di loro.

L’esagitato è stato definitivamente bloccato e accompagnato presso gli uffici della questura, mentre la donna è stata soccorsa e fatta trasportare presso il locale pronto soccorso per le necessarie cure.

Al termine degli accertamenti a carico del cittadino straniero è emerso un provvedimento di rintraccio sotto altro nominativo, a lui riconducibile, per l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale presso la Corte d’Appello del Tribunale di Roma. Lo straniero è stato tratto in arresto.

Inoltre durante l’attività disposta per il potenziamento dei servizi di controllo del territorio in occasione della movida prestando particolare attenzione per la zona di piazza Betti, via San Leonardo e via Ascoli personale in borghese della squadra mobile della polizia ha contravvenzionato un ragazzo massese per detenzione di cocaina per uso personale mentre ha denunciato due ragazzi, un nordafricano ed un massese, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.