Cronaca



“Armonia dai balconi”: tutti a spasso per il centro storico con il naso all’insù

martedì, 4 agosto 2020, 15:52

di francesca vatteroni

Nel secondo e ultimo week-and di agosto avrà luogo l'iniziativa "Armonia dai balconi: tutti a spasso per il centro storico con il naso all'insù" organizzata dal comune di Carrara in collaborazione con Confcommercio e Extrapalco.

L'evento si terrà venerdì 7 e sabato 8 e ancora venerdì 28 e sabato 29 agosto a partire dalle 21.00 per le strade del centro storico di Carrara. I balconi messi a disposizione dei cittadini si trasformeranno in palcoscenici su cui si terranno spettacoli di cantanti, musicisti, attori e ballerini.

A presentare l'evento questo pomeriggio erano presenti Marzia Paita consigliera comunale, Nadia Cavazzini vicepresidente della Confcommercio, ristoratrice e presidente dei ristoratori, Antonio Giovanni Macchiarini assessore al commercio e Benedetta Spagnoli rappresentate di Extrapalco.

L'assessore Antonio Giovanni Macchiarini ha aperto la presentazione dell'evento con queste parole "E' un problema oggi organizzare qualsiasi tipo di evento per le norme in vigore, ogni cosa va ben valutata ma noi abbiamo trovato questa soluzione, che riesce a dare la possibilità a Carrara di ospitare gente nel centro storico così da rivitalizzarsi ma nel contempo evita, si spera, un eccesso di assembramenti. È una manifestazione che noi organizziamo in collaborazione con Confcommercio e Extrapalco e dai balconi di diversi punti di Carrara centro si svolgeranno intrattenimenti da parte di artisti. L'idea a è una sorta di passeggiata nel centro nelle parti più belle. Vogliamo ringraziare tutti i commercianti di Carrara che hanno capito lo spirito, gli abbiamo chiesto una mano perché vorremmo che i negozi fossero aperti. Abbiamo avuto l'adesione di diversi esercizi commerciali. Noi ci siamo, il comune cerca di fare qualcosa per il centro della città"

Nadia Cavazzini è intervenuta specificando "Mi preme sottolineare un grande ringraziamento all'amministrazione in un anno particolare più degli altri e sono grata e fiera di avere lavorato con persone che hanno saputo cogliere per la prima volta delle cose importanti, è un evento, ma è anche un messaggio di ripartenza, dopo un periodo penalizzante. Il fine di questa iniziativa è un fine commerciale, che tenta di rivitalizzare tutto il circuito commerciale. Non è stato semplice chiedere aperture straordinarie, per cui un ringraziamento va a tutti i commercianti. La storia di Carrara ha un tessuto storico particolare che non dobbiamo dimenticare e questo evento accompagna questo fascino e lascia intatta l'eleganza di questa città. I negozi sono il fulcro, spero che collaboreranno"

Benedetta Spagnoli in rappresentanza di Extrapalco ha parlato dei giovani: "Questa è un'occasione per noi giovani: è un punto nuovo di partenza. Noi giovani tendiamo ad andare via da Carrara, ma grazie a queste persone con cui ho collaborato ho scoperto una Carrara nuova, anche attraverso le collaborazioni coi cittadini e commercianti e vorrei ringraziare tutti. Un progetto molto importante perché valorizza dei punti storici della nostra città dimenticati come i terrazzi, le persone si dimenticano di alzare gli occhi e guardare all'insù. Non vedo l'ora di iniziare, speriamo che sia come ce lo stiamo immaginando, io ci credo. Speriamo di rendere felice Carrara."

I luoghi della città in cui si svolgeranno gli spettacoli sono, via Roma, via Loris Giorgi, piazza Alberica, via 7 Luglio, via Verdi. Gli artisti che si esibiranno sono molti tra cui Elena Cirillo (violinista e cantante), Gennaro Scacchioli con Maria Jacaranda (duo d'archi) e Patrik Salati (tenore). Per queste due serate è prevista la proiezione di immagini e video della città di Carrara.

Conclude la presentazione Marzia Paita che ha detto "Questa non è solo una partenza ma è una ripartenza e mi piace sottolineare che a volte anche con cifre sobrie si riescono a fare grandi cose. Grazie ai cittadini che hanno messo a disposizione i loro balconi. Con Massa e con Sarzana abbiamo qualche marcia in più, non è un opinione ma è un fatto dal punto di vista storico."